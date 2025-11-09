Fotografije tedna

Galerija

Ligia Daiana Back joka nad ruševinami svoje hiše, ki jo je 8. novembra 2025 uničil tornado z vetrovi do 250 km/h, ki je prizadel mesto Rio Bonito do Iguaçu v brazilski zvezni državi Paraná. Tornado je ubil najmanj šest ljudi. Tornado je v petek zvečer prevračal avtomobile kot igrače in uničil večino stavb v Rio Bonito do Iguacu, mestu s 14.000 prebivalci. Foto: Daniel Castellano/Afp