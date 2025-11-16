Fotografije tedna

Galerija

Palestinec popravlja svoje improvizirano zavetje, medtem ko je padlo prvo zimsko deževje v taborišču za razseljene osebe v mestu Gaza. Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je v četrtek sporočil, da so od palestinske strani prejeli truplo ujetnika Menija Godarda. V Gazi ostajajo trupla zadnjih treh ujetnikov. Dogovor je predvideval tudi vrnitev posmrtnih ostankov 28 izraelskih ujetnikov v zameno za posmrtne ostanke Palestincev, ki jih je zadrževal Izrael. Ta mora za vsako truplo ujetnika vrniti trupla 15 Palestincev. Foto: Omar Al-qtaa Afp