Fotografije tedna

Galerija

Delavec odstranjuje blato, ki se je nakopičilo okoli avtobusov v bližini območja v v Maspanni, ki ga je v ciklonu Ditwah prizadel plaz. Tropske nevihte in monsunsko deževje so decembra pustošile po jugovzhodni in južni Aziji ter sprožile zemeljske plazove in poplave, v katerih je na Šrilanki umrlo najmanj 639 ljudi, v Indoneziji pa več kot 1000. Foto: Ishara S. Kodikara/Afp