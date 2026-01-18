Fotografije tedna

Galerija

Plesalke v Guwahatiju izvajajo ples »bagurumba« med vajo za prihajajoči festival Bwisagu. Bwisagu, ki ga praznuje skupnost Bodo v Assamu, je eden najbolj živahnih in kulturno pomembnih festivalov v Indiji. Ta festival označuje novo leto, ki ga praznuje skupnost Bodo in velja za čas veselja, glasbe, plesa, gostij in obredov. Podobno kot Bihu, ki se praznuje kot festival žetve, je Bwisagu globoko zakoreninjen v naravi in ​​kmetijstvu ter simbolizira nove začetke, hvaležnost in kulturni ponos. FOTO: Biju Boro/Afp