Fotografije tedna

Galerija

V središču Pariza protestnica zavita v kurdsko ruto, sodeluje na demonstracijah za solidarnost s Kurdi na severu Sirije. Po podatkih Združenih narodov je bilo na severovzhodu Sirije po spopadih in krhkem sporazumu o premirju med vladnimi četami in kurdskimi Sirskimi demokratičnimi silami (SDF) razseljenih več kot 134.000 ljudi. FOTO: Blanca Cruz/Afp