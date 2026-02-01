Fotografije tedna

Galerija

Center za pridržanje teroristov (CECOT) je strogo varovan zapor v Tecoluci v Salvadorju. Zapor je bil zgrajen konec leta 2022 sredi obsežnega zatiranja tolp v državi., kjer je zaprtih na stotine članov tolp MS-13 in 18th Street. Največji zapor v Latinski Ameriki v katerem biva 40.000 zapornikov in simbol vojne proti tolpam vlade predsednika Nayiba Bukeleja, praznuje tretjo obletnico od svojega odprtja. FOTO: Oscar Rivera/Afp