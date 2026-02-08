Fotografije tedna

Galerija

Mladi Palestinci v Khan Yunisu na jugu Gaze se trudijo priti do doniranega obroka. Načrt za konec vojne v Gazi, ki ga podpirajo ZDA, je prejšnji mesec vstopil v drugo fazo kljub nerešenim sporom med Izraelom in Hamasom glede domnevnih kršitev premirja in vprašanj, ki v prvi fazi niso bila obravnavana. Gaza, katere meje in dostopne točke ostajajo pod izraelskim nadzorom, se še naprej sooča s hudim pomanjkanjem hrane, čiste vode, zdravil in goriva. FOTO: Bashar Taleb/Afp