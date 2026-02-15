Fotografije tedna

Galerija

Vsako leto se na SZ Nigerije skupnosti zberejo na mednarodnem ribiškem in kulturnem festivalu Argungu v bližini reke Matan Fada. Štiridnevni festival vključuje vrsto vodnih tekmovanj, vključno z ročnim ribolovom, dirkanjem s kanuji, lovljenjem divjih rac ter druge tradicionalne prakse, kot sta lokalni slog rokoborbe in boks. V tekmovanjih sodelujejo moški, ženske pa spodbujajo s pesmimi in plesi. Festival, ki sega v čas pred osamosvojitvijo Nigerije, velja za prispevek k občutku identitete udeležencev in se uporablja kot sredstvo za ohranjanje miru med skupnostjo Argungu in sosednjo skupnostjo Sokoto z uživanjem v skupnih kulturnih praksah. FOTO: Toyin Adedokun/Afp