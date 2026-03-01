  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Bolivijsko vojaško letalo Hercules, ki je prevažalo bolivijske sveže natisnjene bankovce, je včeraj strmoglavilo na prometno avenijo v mestu El Alto blizu bolivijske prestolnice La Paz. Umrlo je 20 ljudi, ranjenih pa je najmanj 30. V okolici nesreče so ljudje drli tja, se prerivali in pobirali denar, ki je bil po nesreči raztresen po tleh. Policija je ljudi med tem odganjala z vodnimi cevmi in solzivcem.. FOTO: Aizar Raldes/Afp
    Bolivijsko vojaško letalo Hercules, ki je prevažalo bolivijske sveže natisnjene bankovce, je včeraj strmoglavilo na prometno avenijo v mestu El Alto blizu bolivijske prestolnice La Paz. Umrlo je 20 ljudi, ranjenih pa je najmanj 30. V okolici nesreče so ljudje drli tja, se prerivali in pobirali denar, ki je bil po nesreči raztresen po tleh. Policija je ljudi med tem odganjala z vodnimi cevmi in solzivcem.. FOTO: Aizar Raldes/Afp
    Dejan Mijović
    1. 3. 2026 | 10:44
    0:29
    Najboljše fotografije tedna po izboru uredništva Dela.

    Novice  |  Svet
    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
         V živo: Iranski predsednik: Umor Hameneja je vojna napoved muslimanom

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Iran

    Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
    Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Putin obsodil atentat na Hameneja, Kitajsko skrbi usoda njenih interesov

    Ruski in kitajski predstavniki so se pričakovano ostro odzvali na ameriško-izraelski napad na Iran.
    Boris Čibej, Zorana Baković 1. 3. 2026 | 12:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poziv zunanjega ministrstva

    Kje in kako hitro dobiti nujno konzularno pomoč

    Delovanje slovenskih veleposlaništev na kriznem območju je omejeno. V primeru odpovedi leta naj se državljani obrnejo na turistično agencijo.
    1. 3. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Za mizo

    Živa Ploj Peršuh: Poslušati in slišati ni isto

    Dirigiranje kot poklic je pika na i, kar ljudje vidijo na odru, je končni stadij. Moje delo se začne veliko prej, pove dirigentka Živa Ploj Peršuh.
    Petra Kovič 1. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Snegolom

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo snegolom.
    1. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
