Fotografije tedna

Galerija

Bolivijsko vojaško letalo Hercules, ki je prevažalo bolivijske sveže natisnjene bankovce, je včeraj strmoglavilo na prometno avenijo v mestu El Alto blizu bolivijske prestolnice La Paz. Umrlo je 20 ljudi, ranjenih pa je najmanj 30. V okolici nesreče so ljudje drli tja, se prerivali in pobirali denar, ki je bil po nesreči raztresen po tleh. Policija je ljudi med tem odganjala z vodnimi cevmi in solzivcem.. FOTO: Aizar Raldes/Afp