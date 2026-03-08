Fotografije tedna

Galerija

V New Delhiju šiitski muslimani med protestom proti ZDA in Izraelu po petkovi molitvi sežigajo plakate izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Združene države in Izrael sta 28. februarja začela napadati Iran, pri čemer sta ubila iranskega vrhovnega voditelja in najvišje vojaške voditelje, oblasti pa so se maščevale z napadi na Izrael in po vsem Perzijskem zalivu. FOTO: Arun Sankar/Afp