Fotografije tedna

Galerija

Ukrajina in Rusija sta si že drugič ta mesec izmenjali vojne ujetnike, kar sta potrdila ukrajinski predsednik in rusko obrambno ministrstvo.193 ukrajinskih borcev se vrača domov v okviru izmenjave ujetnikov, je na družbenem omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da Kijev ne bo pozabil na nikogar od svojih in da se vsak dan trudijo, da bi svoje ljudi iz ujetništva pripeljali nazaj domov. FOTO: Roman Pilipey/Afp