Fotografije tedna

V Franciji je prišlo do neredov in spopadov med nogometnimi navijači in policijo po zmagi pariškega kluba PSG v finalu evropske nogometne Lige prvakov. Policija je uporabila solzivec, več kot 400 ljudi je bilo aretiranih. V Parizu je skrbeloza red kar 22.000 policistov. Pariški klub je ubranil naslov evropskega prvaka, sobotni večer pa je predstavljal tudi drugo zaporedno leto nasilja na ulicah. Lani sta v neredih umrla dva človeka, med njima 17-letni fant, okoli 200 je bilo poškodovanih. FOTO: Romeo Boetzle/Afp