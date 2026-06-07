Fotografije tedna

Galerija

Punci vodita konja čez reko Eden med letnim konjskim sejmom v mestu Appleby-in-Westmorland v severozahodni Angliji. Letni dogodek je tradicionalni romski sejem, ki privablja na tisoče popotnikov z vse Velike Britanije. 250. konjski sejem v Applebyju se je začel v četrtek in bo trajal do 10. junija, čeprav se večina dejavnosti odvija ta konec tedna. V mesto v velikem številu prispejo pisane konjske vprege. FOTO: Annabel Lee-ellis/Afp