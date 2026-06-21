Fotografije tedna

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27-letni Francisco Marques, samooklicani duhovnik, ki ga katoliška cerkev ne priznava, izvaja izganjanje hudiča. Srečanje je organizirala Prelatura svetih Petra in Pavla v Fatimi. Dogodek se ni odvil v cerkvi, temveč v kleti majhnega nakupovalnega središča, nedaleč od znamenitega portugalskega Fatimskega svetišča, enega najbolj obiskanih romarskih krajev katoliške cerkve. Srečanje je del serije mesečnih izganjanj hudiča, ki potekajo v Fatimi in so vzbudile zaskrbljenost katoliških oblasti, ki pravijo, da delujejo zunaj uradnega cerkvenega nadzora samozvanih verskih osebnosti in tvegajo izkoriščanje ranljivih vernikov. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp