Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
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Članice mednarodne feministične skupine FEMEN držijo transparente z napisi »Zavzemamo se za pravičnost: končajmo kulturo posilstev« in »Patriarhat je zunaj zakona – odsekajmo mu glavo« med demonstracijami proti spolnemu nasilju nad ženskami in otroki, ki jih je na trgu Place de la Bastille v središču Pariza organizirala organizacija Women's Foundation. FOTO: Romain Perrocheau/Afp
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