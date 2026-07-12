Fotografije tedna

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Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel danes zjutraj, do zdaj z domov evakuirali več kot 1,8 milijona ljudi. Tajfun Bavi, ki je povzročil vetrove s hitrostjo 144 km/h, naj bi danes nedezgodaj zjutraj Kitajsko dosegel v okolici Vendžova, mesta s skoraj 10 milijoni prebivalcev v vzhodni provinci Džedžjang, kjer so po navedbah tamkajšnjih oblasti do petka zvečer evakuirali približno 880.000 ljudi. FOTO: Afp