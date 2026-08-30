Fotografije tedna

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Udeleženka protesta, oblečena v s krvjo prekriti lik »Boginje pravice«, se je udeležila shoda »Obranimo glas« pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu. Dogodek sovpada s 63. obletnico »pohoda na Washington« za državljanske pravice iz leta 1963. Ameriški zvezni sodnik je 27. avgusta zadržal izvršni ukaz predsednika Donalda Trumpa, ki je omejeval glasovanje po pošti, kar predstavlja najnovejši preobrat v pravnem sporu le nekaj mesecev pred novembrskimi vmesnimi volitvami. Trump je marca podpisal ukaz, s katerim je želel omejiti glasovanje po pošti pred vmesnimi volitvami, vendar je ta takoj naletel na številna pravna izpodbijanja. FOTO: Aaron Schwartz/Afp