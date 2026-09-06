Fotografije tedna

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Zuluska dekleta se zberejo pred kraljevo palačo, preden se odpravijo nabirat trsje v okviru letnega obreda »umkhosi womhlanga« (v zuluščini ples s trsjem), tradicionalne slovesnosti, ki slavi kulturo ljudstva Zulu. Vsakega septembra se na tisoče deklet zbere pri kraljevi palači v jugovzhodni provinci KwaZulu-Natal, da bi zuluskemu kralju Misuzuluja kaZwelithiniju v okviru tradicionalnega obreda prehoda v ženskost izročile visoko steblo trsja. FOTO: Emmanuel Croset/Afp