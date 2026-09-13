Fotografije tedna

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Sredozemski črni prašiči se družijo s turisti na plaži na zasebnem grškem otoku Atokos. Atokos, zasebni otok ob obali zahodne Grčije, je na družbenih omrežjih postal priljubljen zaradi populacije prosto živečih sredozemskih črnih prašičev. Ta nenaseljeni otok je postal priljubljena postojanka za plovila in obiskovalce, ki prihajajo plavat v tamkajšnje vode in si ogledat prašiče, ki se prosto gibljejo po otoku. FOTO: Aris Messinis/Afp