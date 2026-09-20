Fotografije tedna

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Kosovarski Albanec drži plakat nekdanjega kosovskega predsednika Hashima Thacija med shodom v Prištini 18. septembra 2026, dva dni po tem, ko je bil Thaci v Haagu obsojen. Sodišče v Haagu je 16. septembra 2026 nekdanjega kosovskega predsednika obsodilo na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov. Sodba je med številnimi prebivalci Kosova sprožila šok in jezo. Sodniki so Thacija in tri druge nekdanje voditelje Osvobodilne vojske Kosova (OVK) spoznali za krive nezakonitih aretacij, mučenja, umorov in krutega ravnanja z ljudmi med vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998–1999. FOTO: Armend Nimani/Afp