Fotografije tedna

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Protestniki dvigajo podobo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja z napisom »Zločinec« med demonstracijami na dan njegovega nagovora na 81. zasedanju Generalne skupščine. Netanjahu je na splošni razpravi v Generalni skupščini ZN turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Opozoril je, da se Judi v New Yorku od izvolitve novega župana ne počutijo varne. Pred začetkom govora je večina delegatov zapustilo dvorano. FOTO: Charly Triballeau/Afp