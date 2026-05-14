  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Francesca Albanese si lahko začasno oddahne

    Ameriško zvezno sodišče je ustavilo izvajanje sankcij proti poročevalki ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih.
    V Kampaniji rojena pravnica je mesto neodvisne poročevalke na zasedenih palestinskih ozemljih prevzela leta 2022. Foto Remo Casilli/Reuters
    Galerija
    V Kampaniji rojena pravnica je mesto neodvisne poročevalke na zasedenih palestinskih ozemljih prevzela leta 2022. Foto Remo Casilli/Reuters
    Gašper Završnik
    14. 5. 2026 | 20:14
    14. 5. 2026 | 20:14
    4:17
    A+A-

    Po skoraj letu dni sankcij, ki so opazno posegle v zasebno in profesionalno življenje posebne poročevalke Združenih narodov za Palestino Francesce Albanese, je v sredo zvezno sodišče v Washingtonu z začasno odredbo ustavilo njihovo izvajanje. Administracija predsednika Donalda Trumpa jih je proti italijanski pravnici uvedla poleti, le nekaj dni zatem, ko je objavila poročilo o vlogi velikih ameriških in drugih podjetij pri izraelskem genocidu v Gazi.

    Sodnik Richard Leon je v obrazložitvi poudaril, da Francesca Albanese ni naredila nič drugega kot javno izrazila svoja stališča. Po njegovi oceni sankcije v praksi pomenijo kaznovanje in utišanje za administracijo neprijetnih oziroma politično nezaželenih mnenj. Ob tem je zapisal, da je posebna poročevalka ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih kljub življenju zunaj ZDA zaradi tesnih povezav z državo upravičena do zaščite pravic, zagotovljenih po prvem amandmaju ameriške ustave.

    Tožbo proti administraciji Donalda Trumpa sta vložila njen mož Massimiliano Cali, ekonomist pri Svetovni banki, in njuna mladoletna hči, ki je ameriška državljanka. V njej sta opozorila, da ukrepi ne posegajo le v delo posebne poročevalke Združenih narodov, temveč je Francesca Albanese zaradi sankcij utrpela tudi finančno škodo in izgubila dostop do svojega doma v Washingtonu.

    V odzivu na začasno odredbo, s katero je do končne sodne odločitve zamrznjeno izvajanje sankcij, se je ena od kritičark izraelske politike do Palestine na družbenih omrežjih zahvalila možu, hčeri in vsem, ki so jo podpirali. »Kot pravi sodnik: zaščita svobode govora je vedno v javnem interesu,« je zapisala. »Skupaj smo eno.«

    Cena ameriške gorjače

    Sankcije so Francesci Albanese močno omejile življenje in delo. Soočila se je z zamrznitvijo premoženja v ZDA, prepovedjo vstopa v državo in nezmožnostjo opravljanja bančnih transakcij. Kakor je dejala septembra na tiskovni konferenci v italijanskem senatu, ukrepi ne zadevajo le nje, temveč tudi ameriške državljane in vse, ki imajo v ZDA lastnino ali poslovne interese. »Sem mama ameriške državljanke, moj mož dela za organizacijo s sedežem v ZDA, zato so me te sankcije zadele v srce,« je dejala. »Moja hči je teoretično izpostavljena nevarnosti finančne kazni ali celo aretacije, če bi mi pripravila kavo ali zajtrk.«

    Trumpova administracija je uvedla sankcije julija lani, med njenim obiskom v Sloveniji, zaradi »nelegitimnih in sramotnih prizadevanj«, s katerimi je hotela spodbuditi ukrepanje mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) zoper ameriške in izraelske uradnike, podjetja ter direktorje. »Politične in ekonomske kampanje Francesce Albanese proti ZDA in Izraelu ne bomo več tolerirali. Vselej bomo podprli pravico zaveznikov do legitimne samoobrambe,« je takrat poudaril državni sekretar Marco Rubio.

    Ameriško zunanje ministrstvo je v začetku letošnjega leta ponovilo, da so ukrepi proti Francesci Albanese »zakoniti in primerni«, in vztrajalo pri obtožbah, da je posebna poročevalka »odkrito podpirala antisemitizem in terorizem« ter se zatekala k zlorabi pravnih postopkov proti ZDA in njihovim interesom.
    _____________________

    / Foto Delo
    / Foto Delo
     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Sporni ukrepi

    Divji zahod Giorgie Meloni

    Italijanska vlada je spremenila sporni amandma o finančnem nadomestilu odvetnikom za izvedene prostovoljne repatriacije.
    Gašper Završnik 24. 4. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Raziskava ECFR

    Ukrajina ostaja ločnica med Brusljem in Budimpešto

    Magyar ima močen mandat za reforme, toda nasprotujoči si odnosi s Kijevom lahko še naprej zaostrujejo odnose med Madžarsko in EU, kaže raziskava ECFR.
    Gašper Završnik 7. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Donald Trump o Giorgii Meloni: Ni več ista oseba

    Italijanska vlada je odstopila od podaljšanja dvostranskega obrambnega sporazuma z Izraelom. Donald Trump ostro nad premierko.
    Gašper Završnik 14. 4. 2026 | 19:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Referendum o pravosodni reformi

    Italijani Giorgii Meloni zadali prvi odmevnejši poraz

    Italijani so s 53,7 odstotka glasov zavrnili pravosodno reformo, za katero se je zavzemala premierka.
    Gašper Završnik 23. 3. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Photo
    Sobotna priloga
    Borgo Mezzanone

    Reportaža iz Italije: Visoka cena za poceni paradižnike na naših krožnikih

    Med potrebo po delovni sili in politiko izključevanja Italija migrante potiska v nevidnost in izkoriščanje, ki spominja na sodobno suženjstvo.
    Gašper Završnik 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Od doma v svet in nazaj

    Že pri 24 letih svetovala vladam in vodstvom multinacionalk

    V Londonu lahko bajno zaslužiš, dokler si sam. Ko dobiš otroka, pa te država na neki način kaznuje, Kristi Hodak Knobloch navaja razlog za vrnitev v Slovenijo.
    Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nova knjiga

    Znano, zakaj je Brigitte prisolila zaušnico Macronu (VIDEO)

    Od nedolžnega zbadanja do resnega škandala: nova knjiga razgalja skrivnost najbolj znanega francoskega para. Vmes je bila iranska igralka.
    13. 5. 2026 | 20:13
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Pred turistično sezono

    Soča bo polepšala portoroško plažo

    Plažo bodo nasuli s 3700 kubičnimi metri soškega proda, jo povečali in uredili.
    Boris Šuligoj 14. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport in znanost

    Šport in znanost vse bolj z roko v roki

    Vrhunski šport vse bolj temelji na sodelovanju trenerjev, kineziologov, zdravnikov in fizioterapevtov za učinkovit in varen razvoj športnika.
    Maja Južnič Sotlar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Finančna pismenost športnikov

    Včasih sem bila kar malo jezna, zdaj sem mami hvaležna

    Večina športnikov je premalo opolnomočena na področju financ, podpora so lahko tudi sponzorji.
    Milka Bizovičar 13. 5. 2026 | 21:02
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

    Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
    13. 5. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
    Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDADonald TrumpsankcijePalestinaZdruženi narodiFrancesca AlbaneseSOS4Democracy

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    SBC

    Namesto Joca Pečečnika odslej Marko Bitenc

    Klub slovenskih podjetnikov ima novega predsednika. To je kirurg in lastnik Kirurgije Bitenc dr. Marko Bitenc. Prejšnji predsednik je odstopil januarja.
    14. 5. 2026 | 20:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Francesca Albanese si lahko začasno oddahne

    Ameriško zvezno sodišče je ustavilo izvajanje sankcij proti poročevalki ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih.
    Gašper Završnik 14. 5. 2026 | 20:14
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Kvalifikacije za SP

    Slovenci po razburljivi končnici vendarle strli odpor Črnogorcev

    Naša moška rokometna reprezentanca je v prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2027 tesno zmagala v Podgorici.
    14. 5. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska liga

    Znane kazni za Maribor

    Globo bo moralo po derbiju 1. SNL plačati tudi vodstvo Olimpije.
    14. 5. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Naložbe

    Letos so vlagatelji v investicijske sklade vplačali že skoraj 180 milijonov

    Domače družbe upravljajo 7,8 milijarde evrov, več kot polovico tega v skladu s strategijo ESG.
    Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 18:38
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Kvalifikacije za SP

    Slovenci po razburljivi končnici vendarle strli odpor Črnogorcev

    Naša moška rokometna reprezentanca je v prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2027 tesno zmagala v Podgorici.
    14. 5. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska liga

    Znane kazni za Maribor

    Globo bo moralo po derbiju 1. SNL plačati tudi vodstvo Olimpije.
    14. 5. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Naložbe

    Letos so vlagatelji v investicijske sklade vplačali že skoraj 180 milijonov

    Domače družbe upravljajo 7,8 milijarde evrov, več kot polovico tega v skladu s strategijo ESG.
    Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 18:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova doba povezanosti? Poti nazaj ni več

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LJUBLJANSKI GRAD

    Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    24. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo