Francija bo Beninu vrnila v kolonialnih časih naropane umetnine

Samo v francoskih muzejih je okrog 90.000 dragocenosti iz nekdanjih afriških kolonij.

Francija bo zahodnoafriški državi Beninu, nekdanji kraljevini Dahomej, vrnila umetnine, ki jih je francoska kolonialna vojska od tam odpeljala leta 1892, je med nedavnim obiskom v tej državi dejal francoski minister za kulturo, poroča francoski javni radio RFI.Gre za izpolnjevanje obljube francoskega predsednika, ki je leta 2018 zagotovil, da bo Francija brez odlašanja bivšim kolonijam začela vračati umetnine iz teh držav, ki zdaj krasijo francoske muzeje. Kar okrog 90.000 umetnin v francoskih muzejih namreč izvira iz bivših francoskih kolonij, zdaj pa bodo vračali predmete, ki so bili iz izvornih držav odpeljani brez soglasja in ki jih bodo vlade sedanjih držav naslednic zahtevale.Beninu bo Francija tokrat vrnila 26 umetniških predmetov, med katerimi je tudi kraljevi prestol. Umetnine so zdaj razstavljene v pariškem muzeju Quay Branly in po Riesterjevih besedah jih bodo vrnili v letu 2020, najpozneje pa do začetka leta 2021. Tako je zagotovil beninskemu predsednikuV Beninu so francoske odločitve seveda veseli, saj nekdanje afriške kolonije že dolgo od svojih kolonizatorjev zahtevajo in pričakujejo, da jim bodo vrnili naropane dragocenosti. Toda beninski kulturni ministeropozarja, da se z vračilom obljubljenih 26 predmetov zaradi spleta okoliščin ne mudi pretirano, saj se v Beninu šele pripravljajo na gradnjo primernega muzeja, v katerem bodo vrnjene dragocenosti razstavljene. Francija bo umetnine zato vračala postopoma, v Beninu pa pričakujejo, da se bodo začeli pogovarjati tudi o drugih predmetih, ki so jih Francozi kot kolonizatorji odpeljali iz takratnega Dahomeja.Novembra letos je Francija Senegalu, za zdaj začasno, vrnila meč muslimanskega učenjaka, politika, voditelja in borca proti francoskim zavojevalcem iz devetnajstega stoletja. Tall je dve leti vodil upornike proti Francozom, leta 1860 pa je priznal poraz in podpisal mirovni sporazum. Toda njegov sin Ahmadou je pozneje prevzel njegov meč in domačine znova povedel v upor proti Francozom, vendar je bil dokončno poražen leta 1893, ko so Francozi tudi zaplenili njegov zgodovinski meč in ga odpeljali v Francijo. Meč je bil zdaj že nekaj časa razstavljen v senegalskem muzeju v Dakarju, ker so ga Francozi Senegalcem »posodili«. Zdaj pa meč tudi formalno prehaja v last sengalske države.