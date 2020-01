Francija bo prepovedala mletje živih piščančkov

Francija bo prepovedala sporno, a razširjeno prakso krutega pobijanja piščancev moškega spola in kastriranje pujsov brez anestezije.



​Na svetu je vsako leto okoli sedem milijard piščancev nezaželenih, saj jih ne morejo vzgojiti niti za meso. Pobijajo jih na krute načine, številne žive zmeljejo, druge zaplinijo, ubijejo z elektriko ali jih zadušijo v plastičnih vrečah.



Francija se bo zdaj nekaterim tem praksam s prihodnjim letom odpovedala. Francoski kmetijski minister Didier Guillaume upa, da bodo kmalu iznašli način, da bi spol ugotovili že v jajcu, a za zdaj še niso našli metode, da jim ne bi bilo treba načeti lupine za odvzem vzorca. Ekonomsko se pri teh številkah takšno ugotavljanje ne izplača.



Švica je mletje živih piščancev prepovedala lani septembra, a tam je le malokateri kmet uporabljal to metodo. Drugače je v Nemčiji, kjer so sprva prepovedali metodo, a je sodišče prepoved odpravilo, dokler se spola ne bo dalo določati še v jajcu. Evropska direktiva dovoljuje mletje, če pri tem smrt nastopi »takoj« in če piščanci še niso stari 72 ur.



V Franciji bodo od prihodnjega leta tudi kastrirali pujse le pod anestezijo.



Francija je ponosna na svojo mesno industrijo, a v zadnjih letih je bilo čedalje več napetosti med kmeti in aktivisti. Zadovoljni so z odločitvijo ministrstva, so pa pričakovali tudi, da bo prepovedalo tudi baterijsko rejo jajc.