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    Svet

    Prizori ognjene apokalipse: podnebni alarm odmeva z vseh strani (FOTO)

    Po ocenah nacionalnih zdravstvenih ustanov in neodvisnih raziskovalcev so letošnji vročinski valovi zahtevali že najmanj deset tisoč življenj.
    Gasilci se že več dni borijo z ognjenimi zublji v Franciji in Španiji, kjer razmere ostajajo izjemno zahtevne. FOTO: Florion Goga/Reuters
    Galerija
    Gasilci se že več dni borijo z ognjenimi zublji v Franciji in Španiji, kjer razmere ostajajo izjemno zahtevne. FOTO: Florion Goga/Reuters
    R. I.
    29. 7. 2026 | 08:04
    29. 7. 2026 | 08:52
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    Veter, ekstremna vročina in suša otežujejo gašenje požarov v Franciji, Španiji in Italiji. Oblasti opozarjajo, da so pred Evropo še posebej zahtevni tedni. Na Delu smo za vas pripravili najbolj povedne fotografije z žarišč požarov. 

    V zadnjem tednu so požari v Franciji, Španiji in Italiji povzročili evakuacijo približno 330.000 ljudi. FOTO: Florion Goga/Reuters
    V zadnjem tednu so požari v Franciji, Španiji in Italiji povzročili evakuacijo približno 330.000 ljudi. FOTO: Florion Goga/Reuters

    Medtem jim je uspelo omejiti več drugih večjih požarov v pokrajini Landes, kjer so se številni prebivalci že lahko vrnili domov. FOTO: Baz Ratner/AFP
    Medtem jim je uspelo omejiti več drugih večjih požarov v pokrajini Landes, kjer so se številni prebivalci že lahko vrnili domov. FOTO: Baz Ratner/AFP

    Španijo medtem zajema že četrti letošnji vročinski val, oblasti pa se spopadajo z nekaterimi najobsežnejšimi gozdnimi požari v zgodovini države. FOTO: Romain Perrocheau/AFP
    Španijo medtem zajema že četrti letošnji vročinski val, oblasti pa se spopadajo z nekaterimi najobsežnejšimi gozdnimi požari v zgodovini države. FOTO: Romain Perrocheau/AFP

    Največji požar divja v hribovitem območju province Ávila zahodno od Madrida, kjer je ogenj uničil že približno 50.000 hektarov površin. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Največji požar divja v hribovitem območju province Ávila zahodno od Madrida, kjer je ogenj uničil že približno 50.000 hektarov površin. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

    Evropska komisija je sporočila, da je več držav članic v Francijo in Španijo napotilo dodatna gasilska letala in helikopterje. FOTO: Maximilien Lamy/AFP
    Evropska komisija je sporočila, da je več držav članic v Francijo in Španijo napotilo dodatna gasilska letala in helikopterje. FOTO: Maximilien Lamy/AFP

    Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko letošnja požarna sezona trajala vse do začetka novembra, leto 2026 pa bi lahko postalo rekordno po skupni površini pogorelih območij. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko letošnja požarna sezona trajala vse do začetka novembra, leto 2026 pa bi lahko postalo rekordno po skupni površini pogorelih območij. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

    Ogenj še naprej divja, z obale pri Bordeauxu evakuirali skoraj štiri tisoč ljudi

    Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) so bile vremenske razmere za nastanek požarov letos najnevarnejše doslej. FOTO: Maximilien Lamy/AFP
    Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) so bile vremenske razmere za nastanek požarov letos najnevarnejše doslej. FOTO: Maximilien Lamy/AFP

    Tako Francija kot Španija sta že podrli rekorde po številu požarov in skupni pogoreli površini. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    Tako Francija kot Španija sta že podrli rekorde po številu požarov in skupni pogoreli površini. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

    Evropski požari sovpadajo tudi z izjemno obsežnimi požari v Severni Ameriki, kjer še naprej gori stotine požarišč na zahodu Združenih držav Amerike in v Kanadi. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Evropski požari sovpadajo tudi z izjemno obsežnimi požari v Severni Ameriki, kjer še naprej gori stotine požarišč na zahodu Združenih držav Amerike in v Kanadi. FOTO: Miguel Riopa/AFP

    Izvršni sekretar Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah Simon Stiell je opozoril, da »podnebni alarm odmeva z vseh strani«. FOTO: Cesar Manso/AFP
    Izvršni sekretar Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah Simon Stiell je opozoril, da »podnebni alarm odmeva z vseh strani«. FOTO: Cesar Manso/AFP

    Človeški in gospodarski stroški podnebne krize že dosegajo razsežnosti nacionalnih izrednih razmer. FOTO: AFP
    Človeški in gospodarski stroški podnebne krize že dosegajo razsežnosti nacionalnih izrednih razmer. FOTO: AFP

    Veter, ekstremna vročina in suša otežujejo gašenje požarov v Franciji, Španiji in Italiji. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    Veter, ekstremna vročina in suša otežujejo gašenje požarov v Franciji, Španiji in Italiji. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

    Gasilec Javier García je za Associated Press dejal, da v več kot dvajsetih letih dela še ni doživel česa podobnega. FOTO: Eva Manez/Reuters
    Gasilec Javier García je za Associated Press dejal, da v več kot dvajsetih letih dela še ni doživel česa podobnega. FOTO: Eva Manez/Reuters

    »To je brez primere. Zaradi silovitosti požara smo morali popolnoma spremeniti taktiko. Prednost dajemo evakuacijam in zaščiti ljudi ter premoženja, saj so plameni prehitri in premočni za neposreden napad,« je povedal García. FOTO: Julien De Rosa/AFP
    »To je brez primere. Zaradi silovitosti požara smo morali popolnoma spremeniti taktiko. Prednost dajemo evakuacijam in zaščiti ljudi ter premoženja, saj so plameni prehitri in premočni za neposreden napad,« je povedal García. FOTO: Julien De Rosa/AFP

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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