Prizori ognjene apokalipse: podnebni alarm odmeva z vseh strani (FOTO)

Veter, ekstremna vročina in suša otežujejo gašenje požarov v Franciji, Španiji in Italiji. Oblasti opozarjajo, da so pred Evropo še posebej zahtevni tedni. Na Delu smo za vas pripravili najbolj povedne fotografije z žarišč požarov.
V zadnjem tednu so požari v Franciji, Španiji in Italiji povzročili evakuacijo približno 330.000 ljudi. FOTO: Florion Goga/Reuters
Medtem jim je uspelo omejiti več drugih večjih požarov v pokrajini Landes, kjer so se številni prebivalci že lahko vrnili domov. FOTO: Baz Ratner/AFP
Španijo medtem zajema že četrti letošnji vročinski val, oblasti pa se spopadajo z nekaterimi najobsežnejšimi gozdnimi požari v zgodovini države. FOTO: Romain Perrocheau/AFP
Največji požar divja v hribovitem območju province Ávila zahodno od Madrida, kjer je ogenj uničil že približno 50.000 hektarov površin. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Evropska komisija je sporočila, da je več držav članic v Francijo in Španijo napotilo dodatna gasilska letala in helikopterje. FOTO: Maximilien Lamy/AFP
Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko letošnja požarna sezona trajala vse do začetka novembra, leto 2026 pa bi lahko postalo rekordno po skupni površini pogorelih območij. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) so bile vremenske razmere za nastanek požarov letos najnevarnejše doslej. FOTO: Maximilien Lamy/AFP
Tako Francija kot Španija sta že podrli rekorde po številu požarov in skupni pogoreli površini. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
Evropski požari sovpadajo tudi z izjemno obsežnimi požari v Severni Ameriki, kjer še naprej gori stotine požarišč na zahodu Združenih držav Amerike in v Kanadi. FOTO: Miguel Riopa/AFP
Izvršni sekretar Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah Simon Stiell je opozoril, da »podnebni alarm odmeva z vseh strani«. FOTO: Cesar Manso/AFP
Človeški in gospodarski stroški podnebne krize že dosegajo razsežnosti nacionalnih izrednih razmer. FOTO: AFP
Veter, ekstremna vročina in suša otežujejo gašenje požarov v Franciji, Španiji in Italiji. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
Gasilec Javier García je za Associated Press dejal, da v več kot dvajsetih letih dela še ni doživel česa podobnega. FOTO: Eva Manez/Reuters
»To je brez primere. Zaradi silovitosti požara smo morali popolnoma spremeniti taktiko. Prednost dajemo evakuacijam in zaščiti ljudi ter premoženja, saj so plameni prehitri in premočni za neposreden napad,« je povedal García. FOTO: Julien De Rosa/AFP
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