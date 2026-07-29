Prizori ognjene apokalipse: podnebni alarm odmeva z vseh strani (FOTO)

Veter, ekstremna vročina in suša otežujejo gašenje požarov v Franciji, Španiji in Italiji. Oblasti opozarjajo, da so pred Evropo še posebej zahtevni tedni. Na Delu smo za vas pripravili najbolj povedne fotografije z žarišč požarov.

V zadnjem tednu so požari v Franciji, Španiji in Italiji povzročili evakuacijo približno 330.000 ljudi. FOTO: Florion Goga/Reuters

Medtem jim je uspelo omejiti več drugih večjih požarov v pokrajini Landes, kjer so se številni prebivalci že lahko vrnili domov. FOTO: Baz Ratner/AFP

Španijo medtem zajema že četrti letošnji vročinski val, oblasti pa se spopadajo z nekaterimi najobsežnejšimi gozdnimi požari v zgodovini države. FOTO: Romain Perrocheau/AFP

Največji požar divja v hribovitem območju province Ávila zahodno od Madrida, kjer je ogenj uničil že približno 50.000 hektarov površin. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Evropska komisija je sporočila, da je več držav članic v Francijo in Španijo napotilo dodatna gasilska letala in helikopterje. FOTO: Maximilien Lamy/AFP

Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko letošnja požarna sezona trajala vse do začetka novembra, leto 2026 pa bi lahko postalo rekordno po skupni površini pogorelih območij. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) so bile vremenske razmere za nastanek požarov letos najnevarnejše doslej. FOTO: Maximilien Lamy/AFP

Tako Francija kot Španija sta že podrli rekorde po številu požarov in skupni pogoreli površini. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Evropski požari sovpadajo tudi z izjemno obsežnimi požari v Severni Ameriki, kjer še naprej gori stotine požarišč na zahodu Združenih držav Amerike in v Kanadi. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Izvršni sekretar Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah Simon Stiell je opozoril, da »podnebni alarm odmeva z vseh strani«. FOTO: Cesar Manso/AFP

Človeški in gospodarski stroški podnebne krize že dosegajo razsežnosti nacionalnih izrednih razmer. FOTO: AFP

Veter, ekstremna vročina in suša otežujejo gašenje požarov v Franciji, Španiji in Italiji. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Gasilec Javier García je za Associated Press dejal, da v več kot dvajsetih letih dela še ni doživel česa podobnega. FOTO: Eva Manez/Reuters