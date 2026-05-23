Francija izraelskemu skrajno desnemu ministru prepovedala vstop v državo

Francija je izraelskemu skrajno desnemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gvirju danes prepovedala vstop v državo. Odločitev je sprejela zaradi njegovega neopravičljivega vedenja s francoskimi in evropskimi državljani s flotilje za Gazo, je na družbenem omrežju X sporočil francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot.

Ben-Gvir je v sredo objavil posnetek aktivistov, ki jih je Izrael pridržal, potem ko je na morju prestregel plovila humanitarne flotilje za Gazo. Posnetki pričajo o ponižujočem ravnanju z aktivisti in njihovem ustrahovanju, med drugim prikazujejo skupino več deset aktivistov, ki klečijo z zavezanimi rokami, in s čeli, prislonjenimi na tla.

Posnetki tudi prikazujejo Ben-Gvirja, kako spodbuja varnostnike in nato maha z izraelsko zastavo ter pridržanim v hebrejščini pove: »Dobrodošli v Izraelu. Mi smo gospodarji.«

Izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, po tem, ko je objavil posnetke zajetih homanitarcev. FOTO: Abir Sultan/AFP

Ravnanje z aktivisti je že v sredo obsodilo več evropskih držav, Francija pa je Ben-Gvirju danes prepovedala vstop v državo. Odločitev je posledica njegovega neopravičljivega ravnanja s francoskimi in evropskimi državljani, je sporočil Barrot.

Dodal je, da Francija humanitarne flotilje za Gazo ne odobrava, saj da nima nobenega koristnega učinka, a vendar ne more dopustiti, da bi bili francoski državljani na tak način ogroženi, ustrahovani ali brutalno obravnavani, še posebej s strani javnega funkcionarja.

Francoski mornar Adrien na dogodku v podporo flotilji s pomočjo za Gazo. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

Barrot je na omrežju X še zapisal, da se pridružuje italijanskemu zunanjemu ministru Antoniju Tajaniju, ki je EU v četrtek pozval, naj proti Ben-Gvirju uvede sankcije.