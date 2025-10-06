Francija je spet ostala brez predsednika vlade

Francoski premier Sébastien Lecornu je danes odstopil s položaja, manj kot 12 ur po tem, ko je včeraj zvečer imenoval 18 članov nove vlade.

Predsednik države Emmanuel Macron je njegov odstop že sprejel.

Lecornu, ki je bil imenovan 9. septembra, je tako odstopil po manj kot mesecu dni.

Vse od imenovanja na položaj se je soočal s kritikami tako skrajne desnice kot levice, situacijo pa je danes dodatno zapletlo nezadovoljstvo s sestavo nove vlade med zavezniki na sredini in desnici.

Lecornu je bil že peti francoski premier v nekaj manj kot dveh letih, z njegovim odstopom pa Francija tone še globlje v politično krizo.