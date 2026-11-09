Francija za kibernetske napade na hladilnike okrivila Iran

Francija je danes za kibernetske napade na hladilne naprave v trgovinah okrivila iransko revolucionarno gardo (IRGC), poroča STA. Ob tem je francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot napovedal uvedbo sankcij na evropski ravni proti vsem odgovornim, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ta napad je brez primere tako po obsegu kot po stopnji agresivnosti,« je dejal francoski minister Barrot. »Gre za prvi obsežen kibernetski napad, namenjen sabotaži na našem nacionalnem ozemlju, in predstavlja resen napad na nacionalne interese ter varnost francoskega prebivalstva,« je dodal in napovedal sankcije proti odgovornim.

»Ta napad je brez primere tako po obsegu kot po stopnji agresivnosti,« je dejal francoski minister Jean-Noel Barrot. FOTO: Christophe Petit Tesson/Afp

V Franciji je bilo v začetku oktobra več sto trgovin tarča kibernetskega napada, ko se je temperatura v njihovih hladilnikih povišala, zaradi česar so morali ponekod zavreči celotno zalogo pokvarljive hrane. Barrot je danes ob robu zasedanja zunanjih ministrov skupine G7 govoril le o napadih na francoske trgovine.

V začetku novembra pa je bilo tarča podobnega kibernetskega napada še več deset trgovin v najmanj devetih evropskih državah. Pariški tožilci so zaradi napadov uvedli preiskavo iranske kibernetske enote, ki je povezana z IRGC. Poleg tega so na pogovor pozvali iranskega veleposlanika, ki so mu izrekli močan protest zaradi tega dejanja.

»Sprejeli bomo tudi vse druge potrebne in sorazmerne ukrepe - bodisi javne bodisi kakršne koli druge -, da se odzovemo na ta incident in odvrnemo vsakogar, ki bi ga morda poskušal ponoviti,« je še dejal Barrot.

Po Barrotu je spregovorila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, ki je dejala, da »mora biti naš odziv odločen«. Je pa priznala, da je pravkar izvedela, da so odgovornost za napad pripisali Iranu.