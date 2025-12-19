Akcije francoskih kmetov se stopnjujejo, vlada zahteva premirje

Protesti francoskih kmetov, ki že več dni nasprotujejo ukrepu usmrčevanja čred, pri katerih so zaznali primer nodularne dermatoze, se stopnjujejo, medtem ko vlada zaostruje ton, poroča Le Monde.

Kot je opozorila vladna tiskovna predstavnica Maud Bregeon, izvršna oblast »ne bo več tolerirala novih blokad« kmetov. »Storili bomo vse, kar je potrebno, da bodo Francozi lahko v miru spet dosegli svoje bližnje,« je dejala. Prav tako morajo trgovci »imeti možnost, da njihovi lokali in podjetja normalno delujejo«, poroča TF1info.

Francija se zaradi izbruha nalezljive nodularne dermatoze goveda sooča z eno največjih kmetijskih kriz. Bolezen, ki se sicer ne prenaša na ljudi, a je za govedo lahko smrtonosna, se je od konca junija 2025 razširila v več departmajev. Doslej je bilo preventivno usmrčenih že preko 3.000 živali. Vlada pri tem zagovarja strategijo, ki temelji na cepljenju, omejitvah gibanja in usmrtitvi okuženih čred, saj naj bi s tem preprečili še hujše posledice za živinorejo. Rejci tej politiki ostro nasprotujejo in že več dni stopnjujejo proteste z blokadami cest in železnic, predvsem na jugozahodu države, kar povzroča velike prometne težave. Kljub zagotovilom ministrice za kmetijstvo, da razume njihovo stisko in da je širitev cepljenja prvi korak k prilagoditvi ukrepov, kmetje ostajajo skeptični in napovedujejo nadaljevanje protestov, dokler se ne ustavi sistematična usmrtitev čred.

Kljub temu vlada ne namerava prilivati olja na ogenj v odnosu do kmetov. Končanje blokad bo potekalo »preudarno«, v skladu z navodilom, ki ga je policijskim silam dal notranji minister Laurent Nuñez. »Ne želimo postavljati policistov in žandarjev nasproti kmetom,« je pojasnila Bregeonova.

V teku več kot sto akcij

Včeraj zvečer je notranje ministrstvo naštelo kar 110 tekočih akcij, v katere je bilo vključenih 5.000 ljudi, pri čemer vse izmed naštetih akcij niso nujno blokade.

Nekateri kmetijski sindikati pa v prihodnjih dneh očitno ne nameravajo prekiniti svojih akcij. FOTO: Matthieu Rondel/Afp

Po podatkih družbe Vinci Autoroutes so bili danes zjutraj na jugozahodu Francije zaradi kmetijskih protestov še vedno blokirani štirje glavni avtocestni odseki, dalje poroča TF1info.

»Pomembne zapore več avtocestnih odsekov trajajo že skoraj teden dni na oseh A64 (Bayonne–Toulouse), A63 (Bordeaux), A20 (Cahors, Brive) in A89 (Périgueux, Ussel),« je pojasnil upravljavec in dodal, da »jugozahod ostaja najbolj prizadeto območje« njihovega omrežja.

Poleg tega se je danes v Le Touquetu (Pas-de-Calais) pred obmorsko vilo predsednika republike Emmanuela Macrona zbralo približno trideset kmetov, okoli dvajset traktorjev in več prikolic, na poziv sindikata FDSEA, poroča francebleu.fr.

Kmetje so pred predsednikovo hišo po opažanjih dopisnika francoske tiskovne agencije AFP demonstrativno odvrgli tone krompirja, zelja, gnoja, vej in pnevmatik. Kolona sodelujočih je izpred vile odšla okoli tretje ure popoldne.

Sindikati pozivajo k »božičnemu premirju«

Večina akcij bi se lahko v prihodnjih dneh vendarle končala in morebiti zopet začela šele po novoletnih praznikih.

Pierrick Horel, predsednik organizacije Mladi kmetje, je po današnjem srečanju v Matignonu s predsednikom vlade Sébastienom Lecornujem povedal, da se njihov sindikat med novoletnimi prazniki ne bo mobiliziral, da bi »spoštoval božično premirje«.

»Spoštovali bomo božično premirje, a se bomo po praznikih znova srečali in okrepili naše cilje, saj rezultat še ni zadovoljiv,« je dejal novinarjem.

Večina akcij bi se lahko v prihodnjih dneh vendarle končala in morebiti zopet začela šele po novoletnih praznikih. FOTO: Matthieu Rondel/Afp

Istega mnenja je tudi francoski kmetijski sindikat FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles). »Moja želja je, da bi imeli božično premirje. Nismo tukaj zato, da bi nadlegovali Francoze,« je za franceinfo izjavil predsednik sindikata Arnaud Rousseau. Premirje bodo udejanjili le pod pogojem, da bo srečanje s predsednikom vlade prineslo konstruktivne rešitve.

Upanje, da bodo blokade avtocest za praznike odpravljene, je izrazil tudi francoski notranji minister Nuñez. Nadaljnjim blokadam ključnih poti se pri tem namerava izogniti s pomočjo dialoga, ki bo terjal »fleksibilnost, taktnost in posluh« obeh udeleženih strani.

Nekateri kmetijski sindikati pa v prihodnjih dneh očitno ne nameravajo prekiniti svojih akcij. »Ker se od nas zahteva premirje glede demonstracij zaradi novoletnih praznikov, pričakujemo premirje pri popolnem zakolu čred,« je za Ici Occitanie izjavil Lionel Candelon, predsednik kmetijske zbornice departmaja Gers iz gibanja Coordination rurale.