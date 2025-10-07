Pri izhodnih vratih zdaj tudi Macron

V nadaljevanju preberite:

Francoska politična kriza se bliža vrelišču. Zapletlo se je že tako, da tudi nekdanji premier Gabriel Attal, dolgo Macronov zaupnik, ne razume več, kaj hoče in kaj se gre Emmanuel Macron.

Pomisleke je povedal naravnost in javno, prepričan, da tudi predsednik republike ne ve več, kam usmerja barko in kje se bo avantura končala. Attal meni, da je Macron zelo spreten pri vodenju in načrtovanju zunanje politike, prodorno zna analizirati razmere v Gazi, tudi rusko agresijo na Ukrajino zna razčleniti in pri tem išče izhode, doma pa se nikakor ne znajde.