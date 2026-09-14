Francozi vse bolj nezadovoljni, voda na mlin Le Penovi

Dolgoletna kandidatka francoske skrajne desnice Marine Le Pen bo, kot kaže, v prednosti v prvem krogu predsedniških volitev prihodnje leto, saj vse bolj razočarani volivci iščejo korenite spremembe, kaže anketa med več kot 13.000 volivci.

Le Penova bi lahko v prvem krogu 18. aprila 2027 zbrala tretjino glasov v tekmi za naslednika sredinskega predsednika Emmanuela Macrona, kažejo rezultati ankete Ipsos-BVA, poroča AFP.

Javnomnenjske raziskave so Le Penovo v zadnjih mesecih kazale kot favoritinjo, vendar je ta raziskava, izvedena na vzorcu 13.060 ljudi v začetku tega meseca, nenavadno obsežna.

Skrajna desnica se krepi. FOTO: Thomas Samson/AFP

Sredinski kandidat Edouard Philippe bi se v drugem krogu 2. maja pomeril z Le Penovo, vendar le, če bi njegov tekmec iz istega tabora Gabriel Attal odstopil, izhaja iz rezultatov, objavljenih v časniku Le Monde.

Če bi oba nekdanja Macronova premiera ostala v tekmi in razdelila glasove sredinskih volivcev, bi bil po prikazanih scenarijih drugi skrajno levi kandidat Jean-Luc Mélenchon in bi se uvrstil v odločilni drugi krog.

Edouard Philippe FOTO: Jean-christophe Verhaegen/AFP

Brice Teinturier iz Ipsos-BVA je dejal, da je med volivci vse bolj razširjeno negativno razpoloženje, pri čemer mnoge skrbijo francoske javne finance in življenjski stroški. Skoraj tri četrtine vprašanih verjame, da se bo stanje v državi »poslabšalo«, medtem ko jih je bilo pred zadnjimi predsedniškimi volitvami leta 2022, na katerih je bil Macron znova izvoljen za drugi in zadnji mandat, takšnega mnenja 45 odstotkov.

»Od 13 občutij, ponujenih za opis njihovega duševnega stanja, kar 91 odstotkov anketiranih omeni vsaj eno negativno misel, 68 odstotkov pa navede izključno negativna čustva: skrb, negotovost, utrujenost, jezo, upor, tesnobo, depresijo,« je Teinturier zapisal v Le Mondu. »Nikoli doslej zahteva po radikalnosti in spremembi ni bila tako močna,« je dodal.

Gabriel Attal FOTO: Jean-christophe Verhaegen/AFP

Sedem od desetih Francozov upa, da bodo prihodnje predsedniške volitve prinesle »resnične družbene in politične spremembe« v državi, medtem ko je bilo pred petimi leti takšnih 51 odstotkov. A kot je opozoril Teinturier, »četudi populistična kultura vse bolj prežema državo, se prelomna točka še ne zdi neizogibna«, čeprav »sili tradicionalne kandidate, da predlagajo radikalne ukrepe, če nočejo, da jih odplakne s prizorišča«.

Jean-Luc Melenchon FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP

Le Penova se je odločila kandidirati, kljub temu da je prizivno sodišče julija potrdilo sodbo zaradi korupcije proti njej. Potem ko je bila na predsedniških volitvah leta 2012 tretja, se je v drugi krog uvrstila v letih 2017 in 2022, vendar je obakrat izgubila proti Macronu, potem ko so volivce pozvali, naj se poenotijo in preprečijo prihod skrajne desnice na oblast.