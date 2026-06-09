Francija in Nemčija opustili pomemben projekt, da skupaj nabavita bojno letalo

Nemčija in Francija sta opustili skupni projekt, da skupaj nabavita bojno letalo, saj se podjetja niso mogla dogovoriti. Projekt je veljal za ključni preizkus evropskih prizadevanj za tesnejše sodelovanje na področju obrambe, saj si evropske države prizadevajo nastopati enotno ob sovražni Rusiji in v času slabšanja odnosov z Združenimi državami Amerike, poroča Euronews.

Francija in Nemčija sta včeraj sporočili, da sta se dogovorili o opustitvi zaradi nesoglasij med vpletenimi podjetji. Več milijard dolarjev vreden program so zaznamovala nesoglasja med vpletenimi podjetji: francoskim Dassault Aviationom in Airbusom, ki zastopa Nemčijo in Španijo.

To je udarec evropskim prizadevanjem za okrepitev obrambnega sodelovanja.

Program Future Combat Air System (FCAS) se je začel leta 2017, da bi nadomestil francoska letala rafale ter letala eurofighter, ki jih uporabljata Nemčija in Španija. Dopolnjevali naj bi ga droni, senzorji in digitalni komunikacijski sistemi, zasnovani za skupno delovanje v omreženem bojišču.

Projekt je dolgo veljal za enega najpomembnejših evropskih industrijskih in varnostnopolitičnih podvigov. Vendar so ga več let upočasnjevali spori med podjetji, pri čemer so se nesoglasja glede vodenja, delitve dela in pravic intelektualne lastnine nazadnje izkazala za nerešljiva. Dassault je vztrajal, da mora prevzeti vodilno vlogo pri bojnem letalu, Airbus pa ni želel sprejeti vloge mlajšega partnerja, navaja Euronews.

Dodatne zaplete pa so povzročile različne vojaške zahteve. Francija je za svoje oborožene sile zahtevala letalo, sposobno delovanja z letalonosilk in nošenja jedrskega orožja, česar Nemčija ni potrebovala. Predlogi za razvoj dveh različic letala v okviru programa niso dobili skupne potrditve.

Merz je v začetku leta dejal, da bo »storil vse, kar je v njegovi moči, in se boril do zadnjega trenutka, da bi se skupni evropski projekti uresničili, predvsem nemško-francoski«. Macron je aprila po pogovorih z Merzem zanikal, da bi bil projekt mrtev. FOTO: Christian Mang/Reuters

Delo na sistemu combat cloud naj bi se nadaljevalo

Čeprav je bilo skupno bojno letalo opuščeno, projekt FCAS ni v celoti ustavljen. Po navedbah vladnih virov naj bi se nadaljeval razvoj tako imenovanega sistema combat cloud. Gre za digitalno omrežje, namenjeno povezovanju letal, dronov in drugih oborožitvenih sistemov.

Francosko in nemško obrambno ministrstvo naj bi na prihodnjem srečanju pripravili načrt obrambnega sodelovanja, ki naj bi bil osredotočen na nekaj realističnih in relevantnih projektov, je dodal uradni vir.

Za Airbus odločitev odpira vrata iskanju novih partnerjev. Poznavalci industrije med možnostmi sodelovanja omenjajo med drugim švedsko obrambno skupino Saab ter britansko-japonsko-italijanski program bojnega letala.

Dassault pa bo po vsej verjetnosti sam nadaljeval razvoj naslednje generacije letala rafale.

Projekt je dolgo veljal za enega najpomembnejših evropskih industrijskih in varnostnopolitičnih podvigov. Vendar so ga več let upočasnjevali spori med podjetji. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Bil je eden najambicioznejših projektov

S propadom skupnega bojnega letala se končuje eden najambicioznejših evropskih oborožitvenih projektov zadnjih let.

Hkrati odločitev pomeni spremembo smeri: namesto enega skupnega letala naj bi Berlin in Pariz zdaj razvijala ločeni nacionalni zasnovi pod skupnim tehnološkim okriljem.

Merz je v začetku leta dejal, da bo »storil vse, kar je v njegovi moči, in se boril do zadnjega trenutka, da bi se skupni evropski projekti uresničili, predvsem nemško-francoski«.

Macron je aprila po pogovorih z Merzem zanikal, da bi bil projekt mrtev.

»Še vedno napredujemo. Evropa še nikoli ni bolj potrebovala enotnosti, večje neodvisnosti in večje suverenosti kot zdaj,« je dejal.