  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Francija in Nemčija opustili pomemben projekt, da skupaj nabavita bojno letalo

    S propadom skupnega bojnega letala se končuje eden najambicioznejših evropskih oborožitvenih projektov zadnjih let.
    Čeprav je bilo skupno bojno letalo opuščeno, projekt FCAS ni v celoti ustavljen. FOTO: Julien De Rosa/AFP
    Galerija
    Čeprav je bilo skupno bojno letalo opuščeno, projekt FCAS ni v celoti ustavljen. FOTO: Julien De Rosa/AFP
    R. I.
    9. 6. 2026 | 11:32
    9. 6. 2026 | 11:43
    4:07
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Nemčija in Francija sta opustili skupni projekt, da skupaj nabavita bojno letalo, saj se podjetja niso mogla dogovoriti. Projekt je veljal za ključni preizkus evropskih prizadevanj za tesnejše sodelovanje na področju obrambe, saj si evropske države prizadevajo nastopati enotno ob sovražni Rusiji in v času slabšanja odnosov z Združenimi državami Amerike, poroča Euronews.

    Francija in Nemčija sta včeraj sporočili, da sta se dogovorili o opustitvi zaradi nesoglasij med vpletenimi podjetji. Več milijard dolarjev vreden program so zaznamovala nesoglasja med vpletenimi podjetji: francoskim Dassault Aviationom in Airbusom, ki zastopa Nemčijo in Španijo.

    To je udarec evropskim prizadevanjem za okrepitev obrambnega sodelovanja.

    Program Future Combat Air System (FCAS) se je začel leta 2017, da bi nadomestil francoska letala rafale ter letala eurofighter, ki jih uporabljata Nemčija in Španija. Dopolnjevali naj bi ga droni, senzorji in digitalni komunikacijski sistemi, zasnovani za skupno delovanje v omreženem bojišču.

    Projekt je dolgo veljal za enega najpomembnejših evropskih industrijskih in varnostnopolitičnih podvigov. Vendar so ga več let upočasnjevali spori med podjetji, pri čemer so se nesoglasja glede vodenja, delitve dela in pravic intelektualne lastnine nazadnje izkazala za nerešljiva. Dassault je vztrajal, da mora prevzeti vodilno vlogo pri bojnem letalu, Airbus pa ni želel sprejeti vloge mlajšega partnerja, navaja Euronews.

    Dodatne zaplete pa so povzročile različne vojaške zahteve. Francija je za svoje oborožene sile zahtevala letalo, sposobno delovanja z letalonosilk in nošenja jedrskega orožja, česar Nemčija ni potrebovala. Predlogi za razvoj dveh različic letala v okviru programa niso dobili skupne potrditve.

    Merz je v začetku leta dejal, da bo »storil vse, kar je v njegovi moči, in se boril do zadnjega trenutka, da bi se skupni evropski projekti uresničili, predvsem nemško-francoski«. Macron je aprila po pogovorih z Merzem zanikal, da bi bil projekt mrtev. FOTO: Christian Mang/Reuters
    Merz je v začetku leta dejal, da bo »storil vse, kar je v njegovi moči, in se boril do zadnjega trenutka, da bi se skupni evropski projekti uresničili, predvsem nemško-francoski«. Macron je aprila po pogovorih z Merzem zanikal, da bi bil projekt mrtev. FOTO: Christian Mang/Reuters

    Delo na sistemu combat cloud naj bi se nadaljevalo

    Čeprav je bilo skupno bojno letalo opuščeno, projekt FCAS ni v celoti ustavljen. Po navedbah vladnih virov naj bi se nadaljeval razvoj tako imenovanega sistema combat cloud. Gre za digitalno omrežje, namenjeno povezovanju letal, dronov in drugih oborožitvenih sistemov.

    Francosko in nemško obrambno ministrstvo naj bi na prihodnjem srečanju pripravili načrt obrambnega sodelovanja, ki naj bi bil osredotočen na nekaj realističnih in relevantnih projektov, je dodal uradni vir.

    Za Airbus odločitev odpira vrata iskanju novih partnerjev. Poznavalci industrije med možnostmi sodelovanja omenjajo med drugim švedsko obrambno skupino Saab ter britansko-japonsko-italijanski program bojnega letala.

    Dassault pa bo po vsej verjetnosti sam nadaljeval razvoj naslednje generacije letala rafale.

    Projekt je dolgo veljal za enega najpomembnejših evropskih industrijskih in varnostnopolitičnih podvigov. Vendar so ga več let upočasnjevali spori med podjetji. FOTO: Julien De Rosa/AFP
    Projekt je dolgo veljal za enega najpomembnejših evropskih industrijskih in varnostnopolitičnih podvigov. Vendar so ga več let upočasnjevali spori med podjetji. FOTO: Julien De Rosa/AFP

    Bil je eden najambicioznejših projektov

    S propadom skupnega bojnega letala se končuje eden najambicioznejših evropskih oborožitvenih projektov zadnjih let.

    Hkrati odločitev pomeni spremembo smeri: namesto enega skupnega letala naj bi Berlin in Pariz zdaj razvijala ločeni nacionalni zasnovi pod skupnim tehnološkim okriljem.

    Merz je v začetku leta dejal, da bo »storil vse, kar je v njegovi moči, in se boril do zadnjega trenutka, da bi se skupni evropski projekti uresničili, predvsem nemško-francoski«.

    Macron je aprila po pogovorih z Merzem zanikal, da bi bil projekt mrtev.

    »Še vedno napredujemo. Evropa še nikoli ni bolj potrebovala enotnosti, večje neodvisnosti in večje suverenosti kot zdaj,« je dejal.

    Sorodni članki

    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Evropske jedrske možnosti

    Jedrska doba se je začela z zavedanjem, da bi zmaga lahko pomenila katastrofo.
    3. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Draghijevo poročilo

    Pri oboroževanju bodo šli dobički v jedro EU, računi pa periferiji

    Zakaj bo oboroževanje EU brez skupnega financiranja poglobilo razvojni razkorak med članicami.
    1. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Marja-Liisa Völlers, zvezna poslanka SPD

    Vzpostavitev obrambe pred brezpilotniki bo zahtevala čas

    Proti brezpilotnim letalnikom so uspešnejše metode boja, ki ne vključujejo sestrelitve.
    Barbara Zimic 15. 10. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Evropska unija enotna samo pri konceptu novega oboroževanja

    Civilizacijska ločnica med Vzhodom in Zahodom še nikoli ni bila tako izrazita, a hkrati tudi še ne tako zabrisana.
    Janez Markeš 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Mednarodno pravo

    Ime na zidu

    Nobelova nagrajenka za mir, bo morala voditi akcijo za lepljenje črepinj mednarodnega pravnega reda.
    Milena Šmit 26. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    V času Trumpa

    Evropa pod pritiskom, da pošlje več pomoči Ukrajini

    Preobrat v ZDA pod Trumpom je povzročil, da mora vse večji del vojaške opreme za obrambo Ukrajine zagotavljati stara celina.
    Peter Žerjavič 15. 4. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni sektor

    Šircelj: Treba bo razmisliti, kako nadaljevati plačno reformo

    Javni sektor: Vrstijo se opozorila, da bo reforma stala bistveno več od predvidenega. Nova vlada napoveduje vzpostavitev več ločenih plačnih sistemov.
    Barbara Hočevar 7. 6. 2026 | 20:06
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Azijski delavci osvajajo Slovenijo

    V strukturi tujcev na trgu dela so opazne spremembe. Za delavce ponekod cele vasi zbirajo denar za pot v Slovenijo.
    Maja Grgič 9. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Barcelona

    Sagrada Família po 144 letih gradnje tik pred dokončanjem

    Bazilika je z osrednjim stolpom Jezusa Kristusa dosegla končno višino, sto let po smrti njenega arhitekta Antonia Gaudíja.
    8. 6. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Največja podjetniška prednost ni več denar

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

    Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    9. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več

    Več iz teme

    NemčijaEvropska unijaEUFrancijavojaško letaloletalooboroževanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje

    Francija in Nemčija opustili pomemben projekt, da skupaj nabavita bojno letalo

    S propadom skupnega bojnega letala se končuje eden najambicioznejših evropskih oborožitvenih projektov zadnjih let.
    9. 6. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestop

    Rekordni posel Kopra, mladi Izolan po poteh Benjamina Šeška

    Sin enega najbolj prepoznavnih nogometnih agentov pri nas bo s šestnajstimi leti prestopil v eno zmed najboljših razvojnih šol v Evropi.
    Matic Rupnik 9. 6. 2026 | 11:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Čeferin kritičen do mundiala: Cene so vrtoglave, širitev nepotrebna

    Predsednik Evropske nogometne zveze se ne strinja s širitvijo števila reprezentanc in s cenami vstopnic. Ne bo se srečal z Donaldom in Melanio Trump.
    9. 6. 2026 | 10:21
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energija in geopolitika

    Zakaj je odpornost nova donosnost

    Za dolgoročne vlagatelje kriza sama po sebi ni naložbena tema.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Čeferin kritičen do mundiala: Cene so vrtoglave, širitev nepotrebna

    Predsednik Evropske nogometne zveze se ne strinja s širitvijo števila reprezentanc in s cenami vstopnic. Ne bo se srečal z Donaldom in Melanio Trump.
    9. 6. 2026 | 10:21
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energija in geopolitika

    Zakaj je odpornost nova donosnost

    Za dolgoročne vlagatelje kriza sama po sebi ni naložbena tema.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    8. 6. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lovite signal ali trenutke?

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo