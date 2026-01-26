  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Šok za TikTok in Instagram: Francija bi lahko ukrepala

    Predsednik Macron je pozval k prednostni obravnavi predloga zakona o prepovedi uporabe družbenih omrežij mlajšim od 15 let.
    Pobudnica zakona je Laure Miller iz stranke Preporod. FOTO: Ludovic Marin/AFP
    Ni. Go.
    26. 1. 2026 | 17:16
    26. 1. 2026 | 17:29
    2:10
    Francoski parlament bo danes razpravljal o prepovedi uporabe družbenih omrežij in mobilnih telefonov mlajšim od petnajst let. Francija bi s tem postala prva država Evropske unije z uvedbo ukrepa, podobnega tistemu, ki je pred približno mesecem dni stopil v veljavo v Avstraliji.

    Zakon, ki ga predlagajo v vrstah stranke Preporod oziroma koalicije Skupaj za republiko in uživa precejšnjo podporo, naj bi v primeru sprejetja začel veljati že prihodnje šolsko leto. Predsednik Emmanuel Macron, poleg šefa stranke Gabriela Attala eden njegovih največjih podpornikov, je prejšnji teden v videonagovoru vlado pozval k prednostni obravnavi predloga. Podporo uživa tudi v širši javnosti.

    Gabriel Attal se že odkar je bil minister za šolstvo, ukvarja s problematiko mladih in družbenih omrežij, zlasti spletnega nadlegovanja. FOTO: Ludovic Marin/AFP
    Pobudo zanj je dala poslanka Preporoda Laure Miller, poročevalka posebne komisije za preučevanje psiholoških vplivov TikToka na mladostnike, sicer pa gre za problematiko, o kateri se v Franciji razpravlja že dalj časa. Tamkajšnja agencija za varnost hrane, okolja in dela (Anses) je sredi meseca objavila tudi izsledke obsežne, kar pet let trajajoče študije o vplivu družbenih omrežij na mlade med 11. in 17. letom, v katero je vključila približno petdeset strokovnjakov z različnih področij.

    Med drugim so ugotovili, da mladi na spletu preživijo zaskrbljujoče veliko časa, to pa vpliva na kakovost spanja, na razvoj anksiozno-depresivnih motenj ter na izpostavljenost spletnemu nasilju, na kar so še posebej občutljiva dekleta.

    Pričakovati je, da bo parlament predlog zakona podprl, potem pa ga bo obravnaval še senat. Razprava se krepi tudi na ravni EU, pred dnevi je namreč prepoved  otrokom do 16 let podprl zgornji dom britanskega parlamenta.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Družbena omrežja

    Zgornji dom britanskega parlamenta za omejitev omrežij mlajšim od 16 let

    Dopolnilo k zakonu o dobrobiti otrok in šolah bodo daj obravnavali v spodnjem domu parlamenta, v katerem imajo večino vladni laburisti.
    22. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odklop

    Meta v Avstraliji zaprla več kot pol milijona računov

    Nova avstralska zakonodaja prepoveduje družbena omrežja za otroke, mlajše od 16 let.
    12. 1. 2026 | 08:59
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zgodovinska odločitev

    Avstralija otrokom postavila meje, kaj pa Slovenija?

    Avstralija je postala prva država na svetu, ki bo mlajšim od 16 let prepovedala dostop do platform, kot so tiktok, youtube, facebook ali instagram.
    Tanja Jaklič 9. 12. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Slovenski asi brez kolajne, Prevčeva smučka poletela kar sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji. Zmaga Japonski.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sudan

    Ena najhujših vojn 21. stoletja je popolnoma spregledana

    Polovica sudanskega prebivalstva je povsem odvisna od humanitarne pomoči, te pa je vse manj.
    Boštjan Videmšek 25. 1. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prostotrgovinski sporazum

    Odmikanje od ZDA: Je mati vseh sporazumov končno pripravljena?

    EU in Indija sta po skoraj osemnajstih letih končno pripravljeni podpisati prostotrgovinski sporazum.
    Zorana Baković 25. 1. 2026 | 19:12
    Preberite več
