Šok za TikTok in Instagram: Francija bi lahko ukrepala

Francoski parlament bo danes razpravljal o prepovedi uporabe družbenih omrežij in mobilnih telefonov mlajšim od petnajst let. Francija bi s tem postala prva država Evropske unije z uvedbo ukrepa, podobnega tistemu, ki je pred približno mesecem dni stopil v veljavo v Avstraliji.

Zakon, ki ga predlagajo v vrstah stranke Preporod oziroma koalicije Skupaj za republiko in uživa precejšnjo podporo, naj bi v primeru sprejetja začel veljati že prihodnje šolsko leto. Predsednik Emmanuel Macron, poleg šefa stranke Gabriela Attala eden njegovih največjih podpornikov, je prejšnji teden v videonagovoru vlado pozval k prednostni obravnavi predloga. Podporo uživa tudi v širši javnosti.

Gabriel Attal se že odkar je bil minister za šolstvo, ukvarja s problematiko mladih in družbenih omrežij, zlasti spletnega nadlegovanja. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Pobudo zanj je dala poslanka Preporoda Laure Miller, poročevalka posebne komisije za preučevanje psiholoških vplivov TikToka na mladostnike, sicer pa gre za problematiko, o kateri se v Franciji razpravlja že dalj časa. Tamkajšnja agencija za varnost hrane, okolja in dela (Anses) je sredi meseca objavila tudi izsledke obsežne, kar pet let trajajoče študije o vplivu družbenih omrežij na mlade med 11. in 17. letom, v katero je vključila približno petdeset strokovnjakov z različnih področij.

Med drugim so ugotovili, da mladi na spletu preživijo zaskrbljujoče veliko časa, to pa vpliva na kakovost spanja, na razvoj anksiozno-depresivnih motenj ter na izpostavljenost spletnemu nasilju, na kar so še posebej občutljiva dekleta.

Pričakovati je, da bo parlament predlog zakona podprl, potem pa ga bo obravnaval še senat. Razprava se krepi tudi na ravni EU, pred dnevi je namreč prepoved otrokom do 16 let podprl zgornji dom britanskega parlamenta.