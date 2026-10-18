Francija po divji soboti: ranjenih 150 policistov, aretiranih 1200 ljudi

Proteste v Franciji, h katerim je zaradi draginje pozvalo gibanje rumenih jopičev, je v soboto zaznamovalo nasilje. Ulice številnih mest so opustošene, oblasti pa so poročale o spopadih med policijo in protestniki, vlamljanju, plenjenju in požigih. V nasilju je bilo ranjenih 150 policistov, okoli 1200 ljudi pa so aretirali.

»Francoskemu ljudstvu želim povedati, da so lahko ponosni na svoje policiste in žandarje. Soočili so se z izredno intenzivnim nasiljem, da bi zaščitili naše sodržavljane, in zaslužijo si vso našo podporo,« je izjavil francoski premier Sébastien Lecornu in opozoril, da je bilo v nasilju med protesti poškodovanih 150 policistov. »Čudež je, da število žrtev ni bilo višje,« je dodal.

Protesti zaradi visokih življenjskih stroškov so potekali po več tednih demonstracij dijakov. Po navedbah notranjega ministrstva se jih je udeležilo več kot pol milijona ljudi, samo v Parizu jih je bilo okoli 110.000. Sindikati medtem sporočajo, da je na protestih sodelovalo 800.000 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V več mestih so bile izropane številne trgovine. Na fotografiji napadena trgovina Ralph Lauren v Parizu. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Policija je proti protestnikom, ki so bili zakriti z maskami in so občasno izstreljevali pirotehnična sredstva, uporabila solzivec in vodne topove. Prav tako je poročala o vlamljanju, plenjenju in požigih. V več mestih so bile izropane številne trgovine. Tarča vandalizma so bile tudi mestne hiše.

Mestna hiša v Limogesu je bila po navedbah lokalnih oblasti v veliki meri uničena v požaru, ki so ga zanetili zamaskirani protestniki. Predsednik države Emmanuel Macron je obljubil, da bodo kaznovali tiste, ki so med protesti uničevali javno lastnino ali plenili trgovine.

Mestna hiša v Limogesu je v veliki meri uničena. FOTO: Melaine Payzal/AFP

Predsedniška kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen, ki je glede na ankete najverjetnejša naslednica Macrona, je kritizirala proteste. Sporočila je, da so »razgrajači omadeževali demonstracije«, zahteve protestnikov pa je po njenem »ugrabila skrajna levica«.

Predsedniški kandidat skrajne levice Jean-Luc Melenchon, ki mu ankete pol leta pred volitvami prav tako napovedujejo visoko podporo, pa je vztrajal, da večina protestnih shodov po državi poteka mirno, in demonstrante pozval, naj se izogibajo vandalizmu.

Proteste v Franciji, h katerim je zaradi draginje pozvalo gibanje rumenih jopičev, je zaznamovalo nasilje. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Na proteste se je odzval tudi podpredsednik ZDA JD Vance, ki je odgovornost za nasilje pripisal migracijam. »Zahodni liberalci so v imenu raznolikosti in sočutja uvozili tretji svet v Francijo in druge države. Prezrli so temeljna vprašanja asimilacije in združljivosti. Molim, da bo Francija ustavila to norost,« je dodal.