Francija priznala Palestino

Francija priznava palestinsko državo, je danes ob začetku konference o rešitvi dveh držav na sedežu ZN v New Yorku povedal njen gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron. Franciji se bodo pri priznanju Palestine po njegovih besedah danes pridružile še druge države, med njimi Belgija, Malta in Luksemburg.

»Prišel je čas, da se konča vojna v Gazi. Prišel je čas za mir. Prišel je čas za priznanje palestinske države,« je v svojem nagovoru dejal francoski predsednik.

Golob pozdravlja priznanje Palestine »Močno pozdravljamo današnjo odločitev skupine držav o priznanju Palestine. Veseli smo, da so s tem sledile slovenski odločitvi iz lanskega leta. Naša želja, za katero smo se aktivno zavzemali, je bila, da bi se Sloveniji pridružilo čim več držav,« je ob tem zapisal premier Robert Golob. R. I.

Ob tem je izrazil podporo »miru med izraelskim in palestinskim narodom«, saj je »svet le nekaj trenutkov stran od tega, da ne bo več mogel doseči miru, zato ne moremo več čakati«. Dodal je, da svet nosi kolektivno odgovornost za neuspeh pri izgradnji pravičnega in trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Obsodil je tako ravnanje izraelskih sil v Gazi kot napade palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 ter se zavzel za »mir v regiji, ki bi ga ustvarili z obstojem dveh držav, ki bi živeli druga ob drugi«. Poudaril je tudi, da Francija ostaja zavezana boju proti antisemitizmu.

Francija je danes priznala Palestino, potem ko so to že v nedeljo storili Združeno kraljestvo, Portugalska, Kanada in Avstralija. Palestino tako trenutno priznava že več kot 150 od skupaj 193 držav članic ZN, ki se jim bodo danes po napovedih pridružile še nove, med njimi Belgija, Malta in Luksemburg, po Macronovih besedah pa tudi Andora, Monako in San Marino. Med državami, ki priznavajo Palestino, je od junija lani tudi Slovenija.

Priznanju palestinske države medtem vselej odločno nasprotujeta Izrael in njegova tesna zaveznica ZDA. Že ob napovedih priznanj na današnji konferenci sta denimo opozorila, da je to diplomatsko darilo terorističnemu gibanju Hamas.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo izjavil, da bi ustanovitev palestinske države ogrozila obstoj Izraela. Podobno je danes pred začetkom konference menil izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon, ki ob tem ni izključil možnosti, da bi Izrael v odgovor na priznanja palestinske države uresničil načrte za enostransko priključitev delov zasedenega Zahodnega brega.

Konferenca o rešitvi dveh držav, ki jo gostita Macron in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, poteka pred torkovim začetkom splošne razprave svetovnih voditeljev v okviru 80. zasedanja Generalne skupščine ZN. Ta teden bodo na sedežu ZN v New Yorku potekali tudi številni drugi dogodki.