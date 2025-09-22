  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Francija priznala Palestino

    Francija je danes priznala Palestino, potem ko so to že v nedeljo storili Združeno kraljestvo, Portugalska, Kanada in Avstralija.
    FOTO: Gaizka Iroz/AFP
    Galerija
    FOTO: Gaizka Iroz/AFP
    STA
    22. 9. 2025 | 21:47
    22. 9. 2025 | 22:02
    A+A-

    Francija priznava palestinsko državo, je danes ob začetku konference o rešitvi dveh držav na sedežu ZN v New Yorku povedal njen gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron. Franciji se bodo pri priznanju Palestine po njegovih besedah danes pridružile še druge države, med njimi Belgija, Malta in Luksemburg.

    »Prišel je čas, da se konča vojna v Gazi. Prišel je čas za mir. Prišel je čas za priznanje palestinske države,« je v svojem nagovoru dejal francoski predsednik.

    Golob pozdravlja priznanje Palestine

    »Močno pozdravljamo današnjo odločitev skupine držav o priznanju Palestine. Veseli smo, da so s tem sledile slovenski odločitvi iz lanskega leta. Naša želja, za katero smo se aktivno zavzemali, je bila, da bi se Sloveniji pridružilo čim več držav,« je ob tem zapisal premier Robert Golob. R. I.

    Ob tem je izrazil podporo »miru med izraelskim in palestinskim narodom«, saj je »svet le nekaj trenutkov stran od tega, da ne bo več mogel doseči miru, zato ne moremo več čakati«. Dodal je, da svet nosi kolektivno odgovornost za neuspeh pri izgradnji pravičnega in trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

    Obsodil je tako ravnanje izraelskih sil v Gazi kot napade palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 ter se zavzel za »mir v regiji, ki bi ga ustvarili z obstojem dveh držav, ki bi živeli druga ob drugi«. Poudaril je tudi, da Francija ostaja zavezana boju proti antisemitizmu.

    image_alt
    Netanjahu zagotovil, da palestinske države ne bo

    Francija je danes priznala Palestino, potem ko so to že v nedeljo storili Združeno kraljestvo, Portugalska, Kanada in Avstralija. Palestino tako trenutno priznava že več kot 150 od skupaj 193 držav članic ZN, ki se jim bodo danes po napovedih pridružile še nove, med njimi Belgija, Malta in Luksemburg, po Macronovih besedah pa tudi Andora, Monako in San Marino. Med državami, ki priznavajo Palestino, je od junija lani tudi Slovenija.

    Priznanju palestinske države medtem vselej odločno nasprotujeta Izrael in njegova tesna zaveznica ZDA. Že ob napovedih priznanj na današnji konferenci sta denimo opozorila, da je to diplomatsko darilo terorističnemu gibanju Hamas.

    Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo izjavil, da bi ustanovitev palestinske države ogrozila obstoj Izraela. Podobno je danes pred začetkom konference menil izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon, ki ob tem ni izključil možnosti, da bi Izrael v odgovor na priznanja palestinske države uresničil načrte za enostransko priključitev delov zasedenega Zahodnega brega.

    Konferenca o rešitvi dveh držav, ki jo gostita Macron in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, poteka pred torkovim začetkom splošne razprave svetovnih voditeljev v okviru 80. zasedanja Generalne skupščine ZN. Ta teden bodo na sedežu ZN v New Yorku potekali tudi številni drugi dogodki.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Priznanje Palestine

    Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija priznali Palestino

    Usklajena mednarodna prizadevanje so pripeljala do priznanje, ki obuja upoanje za mir.
    21. 9. 2025 | 15:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Abas pri Starmerju

    Britanija ne priznava genocida, priznala pa bi Palestino

    Ponedeljkovo srečanje Keira Starmerja in Mahmuda Abasa so sicer na Downing Streetu uvrstili v »prizadevanja za dosego politične rešitve konflikta v Gazi«.
    9. 9. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pisateljica

    Sally Rooney odločno podpira boj proti izraelskemu nasilju v Gazi

    O sebi pravi, da je marksistka, ki verjame v dobre stvari socializma in je prepričana, da je treba svet spremeniti.
    19. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Etnično čiščenje Palestine, december 1947–maj 1948

    Groza v Palestini ni izbruhnila oktobra 2023, temveč traja več kot stoletje

    David Ben Gurion, poljski Jud, ki je prišel v Palestino leta 1906: »Arabci bodo morali oditi, a za to je potreben primeren trenutek, na primer vojna.«
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Palestina

    Anthony Albanese: Avstralija bo septembra priznala palestinsko državo

    Dodal je, da je odločitev sprejel po tem, ko mu je predsednik palestinske oblasti zagotovil, da Hamas ne bo imel nobene vloge v morebitni prihodnji državi.
    11. 8. 2025 | 08:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada ima večinsko podporo za ukrepanje zoper Izrael

    Volivci koalicijskih strank plebiscitarno podpirajo prekinitev trgovanja z orožjem z Izraelom, pa tudi dodatne sankcije proti judovski državi.
    Uroš Esih 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Prepoved vstopa v Slovenijo Dodika res hudo boli

    Marta Kos je na štiridnevnem obisku v Bosni in Hercegovini. Obsojeni vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je potisnjen v kot, rešitev vidi v Donaldu Trumpu.
    Novica Mihajlović 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    FrancijaPalestinagenocid

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Zlata žoga

    Prestižni nagradi za Aitano Bonmati in Ousmana Dembeleja

    Zlati žogi za špansko zvezdnico in francoskega asa. V konkurenci tudi slovenski vratar Jan Oblak.
    22. 9. 2025 | 23:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Real Madrid

    Real dobil bitko za novega čudežnega dečka, ki šteje komaj enajst let

    Fotografije velikega košarkarskega upa Mousse Balle Traoréja so na družbenih omrežjih sprožile burne razprave in dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 22. 9. 2025 | 21:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Francija priznala Palestino

    Francija je danes priznala Palestino, potem ko so to že v nedeljo storili Združeno kraljestvo, Portugalska, Kanada in Avstralija.
    22. 9. 2025 | 21:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stopnja prikrajšanosti

    Eurostat: 1,8 odstotka Slovencev resno materialno ogroženih

    Slovenija ima najnižjo stopnjo socialne prikrajšanosti v EU, sledita Hrvaška in Poljska, medtem ko je stanje v Nemčiji precej slabše.
    22. 9. 2025 | 19:36
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zdi se, da so odgovorni v skokih izgubili kompas, Avstrijka zahteva spremembe

    Slovenski smučarski skakalci so se na olimpijski generalki v Predazzu predstavili v lepi moštveni luči. Zaradi poškodb že tri vrhunske športnice končale sezono.
    Miha Šimnovec 22. 9. 2025 | 19:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Francija priznala Palestino

    Francija je danes priznala Palestino, potem ko so to že v nedeljo storili Združeno kraljestvo, Portugalska, Kanada in Avstralija.
    22. 9. 2025 | 21:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stopnja prikrajšanosti

    Eurostat: 1,8 odstotka Slovencev resno materialno ogroženih

    Slovenija ima najnižjo stopnjo socialne prikrajšanosti v EU, sledita Hrvaška in Poljska, medtem ko je stanje v Nemčiji precej slabše.
    22. 9. 2025 | 19:36
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zdi se, da so odgovorni v skokih izgubili kompas, Avstrijka zahteva spremembe

    Slovenski smučarski skakalci so se na olimpijski generalki v Predazzu predstavili v lepi moštveni luči. Zaradi poškodb že tri vrhunske športnice končale sezono.
    Miha Šimnovec 22. 9. 2025 | 19:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno udobje brez hrupa

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Katera talna obloga je prava za vaš dom?

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Od igrišča do specialista brez dolgega čakanja

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo