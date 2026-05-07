    Velikanska prevara: francoski profesor ustvaril lažno akademsko nagrado

    Profesor si je izmislil mednarodno akademsko nagrado po vzoru Nobelove ter jo podelil sebi in drugim uglednim intelektualcem, med njimi Noahu Chomskemu.
    Francoske oblasti preiskujejo profesorja književnosti Florenta Montaclaira zaradi suma ponarejanja, goljufije in zlorabe lažnih dokumentov, potem ko si je izmislil mednarodno akademsko nagrado po vzoru Nobelove. Fotografija je simbolična. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Francoske oblasti preiskujejo profesorja književnosti Florenta Montaclaira zaradi suma ponarejanja, goljufije in zlorabe lažnih dokumentov, potem ko si je izmislil mednarodno akademsko nagrado po vzoru Nobelove. Fotografija je simbolična. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    R. I.
    7. 5. 2026 | 10:12
    7. 5. 2026 | 10:44
    Iz Francije odmeva zgodba francoskega profesorja, ki ga preiskujejo zaradi velike prevare z izmišljeno nagrado. Zgodba se bere kot filmski scenarij, poroča Guardian. Francoske oblasti preiskujejo profesorja književnosti Florenta Montaclaira zaradi suma ponarejanja, goljufije in zlorabe lažnih dokumentov, potem ko naj bi si izmislil mednarodno akademsko nagrado po vzoru Nobelove ter jo podelil samemu sebi in drugim uglednim intelektualcem, med njimi ameriškemu jezikoslovcu Noamu Chomskemu.

    Do leta 2015 je bil Montaclair razmeroma neznan predavatelj in avtor fantazijskih romanov, nato pa je v lokalnem časopisu prvič zakrožila novica, češ da je prejel priznanje, primerljivo z Nobelovo nagrado.

    Montaclair je leta 2016 v francoski narodni skupščini prejel zlato medaljo za filologijo, ki naj bi jo podeljevalo Mednarodno društvo za filologijo. Udeležencem slovesnosti so povedali, da je bil med prejšnjimi nagrajenci tudi italijanski pisatelj in lingvist Umberto Eco. 

    Društvo ni obstajalo, univerza 'obstajala' le na spletu

    Preiskovalci zdaj trdijo, da društvo nikoli ni obstajalo. Domnevna ameriška univerza, povezana z nagrado, je obstajala le na spletu, njen naslov pa je vodil do zlatarne v ameriški zvezni državi Delaware. Montaclair je menda medaljo kupil pri pariškem zlatarju za 250 evrov in jo nato podelil samemu sebi.

    Tožilec Paul-Édouard Lallois je za Guardian dejal, da gre za velikansko prevaro, ki bi jo bilo mogoče spremeniti v filmski scenarij. Preiskovalci poskušajo ugotoviti, ali je profesor z lažno nagrado in domnevnim doktoratom izmišljene ameriške univerze dosegel napredovanje in višjo plačo na Univerzi Marie in Louis Pasteur v Besançonu.

    Najprej nagrado podelil sebi, nato organiziral nadaljnje podelitve

    Montaclair je po prejemu nagrade organiziral tudi naslednje podelitve. Leta 2017 je medaljo prejel Noam Chomsky, ki je zaradi slovesnosti pripotoval v Pariz. Ko je leta 2018 nagrado prejel romunski akademik Eugen Simion, so romunski novinarji začeli preverjati ozadje priznanja in odkrili, da tako društvo kot univerza obstajata zgolj na spletnih straneh, ustvarjenih v Franciji.

    Preiskava se je dodatno zaostrila, ko je Montaclair pri francoskem ministrstvu za visoko šolstvo zaprosil za napredovanje in ga podprl z »državnim doktoratom« iste ameriške univerze. Čeprav diploma v Franciji ni bila priznana, so ga kasneje imenovali za izrednega profesorja.

    Kazniva dejanja zanika, grozi mu do pet let zapora

    Montaclair priznava, da je naročil medaljo in ustvaril določene spletne strani, vendar zanika kazniva dejanja. Njegov odvetnik Jean-Baptiste Euvrard trdi, da izmišljanje mednarodne nagrade samo po sebi ni kaznivo dejanje in da ima vsak pravico do domišljije.

    Tožilstvo pa meni, da si je profesor s celotno zgodbo ustvaril lažen akademski ugled in si pridobil priznanje, ki ga sicer ne bi dosegel. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do pet let zapora.

