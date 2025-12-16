Francoski govedorejci že več dni zapirajo ceste na jugovzhodu države

Francija se pripravlja na cepljenje skoraj milijona glav goveda proti nalezljivi nodularni dermatozi (OND), je v sobotnem intervjuju za medij Ici Occitanie napovedala ministrica za kmetijstvo Annie Genevard. Hkrati rejci stopnjujejo protestne akcije proti usmrtitvi čred, med drugim z zaporami številnih cest na jugozahodu države, poroča AFP.

Nalezljiva nodularna dermatoza (fr. la dermatose nodulaire contagieuse, krajše OND) je virusna bolezen, ki je zelo škodljiva za zdravje goveda in lahko povzroči tudi smrt. Bolezen se sicer ne prenaša na človeka, med govedom pa se prenaša s piki muh in obadov. Prvi primer okužbe so francoske oblasti obravnavale 29. junija 2025, vse do 14. decembra pa je bilo potrjenih vsaj 113 izbruhov v različnih departmajih: Savoie (32), Haute-Savoie (44), Ain (3), Rhône (1), Jura (7), Pyrénées-Orientales (21), Doubs (1), Ariège (1) in Hautes-Pyrénées (1), Haute-Garonne (1), Aude (1). Doslej je bilo usmrčenih približno 3000 glav goveda.

V petek je francoska vlada zagovarjala svojo strategijo ob širjenju okužbene nodularne dermatoze in poudarila, da je usmrtitev prizadetega goveda edina rešitev za preprečitev smrti vsaj 1,5 milijona živali.

Rejci proti usmrtitvi čred protestirajo že več dni. Danes so bile na jugozahodu Francije še vedno blokirane številne cestne in železniške povezave, medtem ko je premier Sébastien Lecornu v Matignonu sklical sestanek z ministri in župani, ki so vključeni v ta problem.

Blokade protestnikov povzročajo prometni infarkt

Blokade se po obisku ministrice za kmetijstvo v Okcitaniji še niso umaknile, poroča Le Monde. Med departmaji Haute-Garonne in Pyrénées-Atlantiques je avtocesta A64 še vedno blokirana na dolžini 180 kilometrov.

Rejci proti usmrtitvi čred protestirajo že več dni. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Traktorji in bale slame ovirajo promet pri Carbonneju blizu Toulousa, kjer so kmetje preživeli četrto noč, ter pri Muretu, kjer je intersindikalna skupina na cesto zmetala zemljo.

Nadaljevanje protestov je pojasnil sekretar skupnosti Mladih kmetov iz departmaja Haute-Garonne: »Nobeden izmed naših predlogov, zlasti tisti o dokončni prekinitvi usmrtitev živali, ni bil proučen. Zato nadaljujemo.«

Protesti potekajo tudi na železniških prehodih. V Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) kmetje ovirajo promet med Toulousom in Castelnaudaryjem na osi Bordeaux–Marseille.

Stiske rejcev slišane?

Ministrica Genevard je včeraj med kriznim sestankom v Toulousu zagotavljala, da sliši stisko rejcev. Pri tem je pojasnila, da razširitev območja cepljenja, ki zajema od 600.000 do milijon govedi, predstavlja »prvo prilagoditev protokola«, pri čemer so preostali ukrepi, kot so sistematična usmrtitev ob zaznavi primera, cepljenje in omejitev gibanja, še vedno temelj strategije.

Ministrica Genevard je včeraj med kriznim sestankom v Toulousu zagotavljala, da sliši stisko rejcev. FOTO: Philippe Lopez/AFP

Rejci so skeptični. Sébastien Rey, rejec iz Tarnesa, je dejal, da ministrica »prezirljivo gleda na kmete«. Jonathan Kirchner, generalni sekretar kmetijske skupnosti Confédération paysanne de la Haute-Garonne, dodaja, da ni razloga, da se blokade ne bi nadaljevale, dokler se ne konča sistematična usmrtitev in se ne razširi cepljenje.

Danes zjutraj so kmetje v departmaju Auch na točko blokade pripeljali buldožer, da »državi pokažemo, da smo pripravljeni braniti naše kmete in se soočiti s policijo«, je povedal Lionel Candelon, predsednik kmetijske zbornice Gers in regionalni vodja Coordination rurale.

V luči razmer je francosko ministrstvo za kmetijstvo napovedalo, da bo ustanovilo »znanstveno-dialoško enoto«, sestavljeno iz strokovnjakov za živalsko zdravje in predstavnikov poklicnih združenj, za učinkovitejše reševanje problema.

Kljub novemu primeru okužbe, ki je bil v nedeljo zaznan na manjši kmetiji v Audu, kjer je bilo preventivno uspavanih deset glav živine, ministrica poudarja, da so vsi primeri že odpravljeni in da je situacija pod nadzorom.