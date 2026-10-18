Macron izrazil jezo in sram ter pozval k dialogu in enotnosti

Francija se je danes zbudila v kaos. Ulice večjih mest so bile po sobotnih množičnih protestih zaradi draginje in zahtev po krepitvi javnih storitev povsem razdejane, saj so jih zaznamovali spopadi med policijo in protestniki, vlomi in plenjenje, zažiganje lastnine in celo stavb (v Limogesu je pogorela mestna hiša iz 19. stoletja). Župani najbolj prizadetih mest so zahtevali srečanje s premierom, politiki za razmere krivijo drug drugega. Protesti so izšli iz dijaškega gibanja, ki že vse od septembra opozarja na slabe razmere v izobraževalnem sistemu. To je tudi spodbujalo k udeležbi na sobotnih shodih, katerih organizacijo je prevzelo in k njej nagovarjalo gibanje rumenih jopičev. Leta 2018 je to preplavilo ulice zaradi napovedi višjih cen goriva. Tudi takratni protesti so se sprevrgli v ...