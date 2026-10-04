V ponedeljek bo zaprtih do 500 šol

V Franciji bo v ponedeljek zaradi protestov srednješolcev v celoti ali delno prekinjen pouk na od 400 do 500 šolah, je sporočil minister za šolstvo Edouard Geffray. Oblasti ocenjujejo, da na prizadetih šolah niso zagotovljeni ustrezni varnostni pogoji. Po ministrovih besedah bo obseg zaprtij primerljiv s petkovim, vendar naj bi se pouk nato postopoma začel vračati v običajne okvire. Od začetka protestnega gibanja je bilo po podatkih ministrstva za šolstvo zažganih ali opustošenih 24 šol. Protesti so se začeli 17. septembra na eni izmed pariških srednjih šol, nato pa so se razširili po državi. Dijaki opozarjajo predvsem na pogosto odsotnost učiteljev, dolge šolske dneve, slabo vzdrževane stavbe in druge težave, za katere menijo, da slabšajo kakovost njihovega izobraževanja. FOTO: Abdul ...