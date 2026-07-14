Francija razkazuje mišice Rusiji, v Parizu tudi Janez Janša in slovenski vojaki

Po vsej Franciji danes poteka praznovanje obletnice, ko so revolucionarne množice 14 julija 1789 v jurišu zavzele zloglasni utrjeni zapor Bastilja.

Francija Rusiji kaže vojaško moč. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Predsednik Francije Emmanuel Macron se je v Parizu udeležil vojaške parade, na katero je povabil tudi vse voditelje t. i. koalicije voljnih, torej držav, ki z orožjem, denarjem in na druge načine podpirajo Ukrajino v vojni z Rusijo.

Macron in Zelenski. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Macron je dejal, da je velika čast na paradi pozdraviti »vse partnerje iz koalicije voljnih in naše ukrajinske prijatelje, ki bodo korakali z nami ter tako ponazorili strateško prebujanje te koalicije in našo enotnost«.

Tuji voditelji (Janez Janša je skrajno levo). FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Francoskemu predsedniku so se tako na vojaški paradi pridružili ukrajinski kolega Volodimir Zelenski, britanski premier Keir Starmer, nemški kancler Friedrich Merz, slovenski premier Janez Janša in še približno dvajset drugih državnih voditeljev. Na paradi so korakali tudi vojaški predstavniki Slovenije.

Letošnja vojaška parada je bila največja v Franciji doslej, s skoraj 6700 vojaki, 98 letali, 31 helikopterji in 315 vozili, je bila namenjena tudi prikazu »ponovnega oboroževanja Francije, njene strateške avtonomije in strateškega prebujanja Evrope«, je dejal francoski uradnik, poroča Guardian.

Gledalci. FOTO: Anne-christine Poujoulat/Afp

Namestnica francoskega obrambnega ministra Alice Rufo je dejala, da je procesija pokazala »Evropo, združeno in odločeno podpreti Ukrajino v soočenju z Rusijo, Evropo, ki je samozavestna«.

Vojaški stroji. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

V preletu letal so sodelovala letala iz Nemčije, Združenega kraljestva, Hrvaške, Poljske, Danske, Grčije, Švedske, Norveške, Španije in Italije.

Letošnji državni praznik sicer poteka sredi hudega vročinskega vala, Francija pa se sooča tudi z obširnimi gozdnimi požari, zaradi katerih so oblasti po vsej državi odpovedale tradicionalne ognjemete in plese.