Francija se pripravlja na nov val protestov po vsej državi

V Franciji danes pričakujejo množične proteste in splošno stavko, h kateri so pozvali sindikati. Pridružili naj bi se jim zaposleni v zdravstvu, šolstvu, železniškem prometu, pošti in kontroli zračnega prometa. Protestniki nasprotujejo napovedanim proračunskim rezom, naraščajočim življenjskim stroškom in slabšanju razmer v javnih storitvah.

Protesti prihajajo v času vse večjega nezadovoljstva z vlado in predsednika Emmanuela Macrona, ki se v zadnjih mesecih mandata spopada z več notranjepolitičnimi krizami. Parlament zaradi političnih razhajanj težko sprejema varčevalni proračun, javni dolg pa se približuje 120 odstotkom bruto domačega proizvoda.

Štirje največji železniški sindikati so pred današnjo stavko opozorili, da bodo predlagani proračunski rezi še povečali revščino, oslabili sistem socialne varnosti, zamrznili plače zaposlenih v javnem sektorju in omejili naložbe v okoljske ukrepe.

Stavki se bodo pridružili tudi zaposleni v izobraževanju, poroča Guardian. Po napovedih francoskega ministrstva za izobraževanje bo stavkalo skoraj 18 odstotkov učiteljev v vrtcih in osnovnih šolah, sindikati pa pričakujejo tudi udeležbo srednješolskih učiteljev.

Dijaki medtem nadaljujejo blokade šol, saj opozarjajo na prenatrpane razrede in dotrajane šolske stavbe. Menijo, da vladni predlogi za omejitev števila učencev v nekaterih razredih in financiranje obnove šol ne zadostujejo. Blokadam nekaterih fakultet so se pridružili tudi študenti.

Protesti v Franciji so se začeli 17. oktobra. FOTO: Sebastien Salom-gomis/AFP

Napovedani protesti so del širšega vala nezadovoljstva, ki ga v Franciji spodbujajo življenjski stroški, zmanjševanje javne porabe in težave v izobraževalnem sistemu. V več mestih so se oglasile tudi organizacije za človekove pravice, ki oblasti očitajo pretirano policijsko ukrepanje in omejevanje pravice do protestiranja.

Francoska liga za človekove pravice je opozorila na avtoritarni premik oblasti, ki naj bi poskušala utišati kritične glasove. Oblasti so namreč zaostrile policijski nadzor, omejile demonstracije v mestnih središčih, ponekod pa uvedle tudi policijsko uro.

Oblasti pričakujejo, da se bo protestov po vsej Franciji udeležilo od 500.000 do 700.000 ljudi.

Vodja sindikata CGT Sophie Binet je opozorila na nevaren avtoritarni odmik vlade. Kritična je bila predvsem do odločitev oblasti v Rennesu, Toulousu in Lyonu, kjer so proteste poskušale umakniti iz mestnih središč. Vodja zmernejšega sindikata CFDT Marylise Léon je poudarila, da je vidnost bistveni del vsake demonstracije.

Stavka bo povzročila tudi motnje v prometu. Francoski železniški operater SNCF napoveduje težave na regionalnih progah in na nekaterih območjih širše pariške regije. Motnje pričakujejo tudi v pristaniščih, saj so stavko napovedali pristaniški delavci.

Nezadovoljstvo v državi se odraža tudi v politični podpori skrajni desnici. Kandidatka Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ki zagovarja omejevanje priseljevanja, se v javnomnenjskih raziskavah uvršča visoko pred predsedniškimi volitvami leta 2027, na katerih bodo Francozi izbirali Macronovega naslednika.