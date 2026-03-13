Francija Slonokoščeni obali vrnila ukraden boben

Francija je Slonokoščeni obali vrnila sveti artefakt, boben Djidji Ayôkwé, ki so ga francoske kolonialne oblasti izropale leta 1916. Boben je zapustil pariški muzej neevropskih kultur Quai Branly in danes zjutraj pristal v prestolnici Abidžan, poroča The Guardian.

Aboussou Guy Mobio, poglavar skupnosti Adjamé-Bingerville, je o vrnjenem artefaktu dejal: »Po dolgem času, preživetem stran od te zemlje, se vrača k svojemu ljudstvu. Prejem tega svetega inštrumenta je olajšanje, a je tudi nova povezava z našimi predniki, ki so bili temu inštrumentu zelo blizu.«

Boben Djidji Ayôkwé. FOTO: Luc Gnago/Reuters

Boben je znan tudi kot govoreči boben. To je poseben boben v obliki peščene ure, zasnovan tako, da posnema ton in ritem človeškega govora. Štiri metre dolg, 430 kilogramov težek Djidji Ayôkwé, je imel za ljudstvo Ebrié velik kulturni in politični pomen. Pomemben je predvsem kot simbol upora. Preden so ga francoske kolonialne oblasti zasegle , se je uporabljal za pošiljanje sporočil na več kilometrov razdalje. Ko so se vaščani leta 1916 uprli prisilnemu delu pri gradnji ceste, so kolonialne oblasti boben zaplenile in ga odpeljale v Francijo.

Govoreči boben je le en izmed 148 artefaktov, ki jih Slonokoščena obala želi nazaj od Francije in drugih držav.

Praznovanje ob vrnitvi bobna. FOTO: Luc Gnago/Reuters

Takoj ko so iz letala odpeljali lesen zaboj, ki je hranil boben, je bil v čast vrnitvi artefakta izveden tradicionalni ples. Druga slovesnost naj bi kasneje pospremila stalno namestitev bobna v Muzeju civilizacij Slonokoščene obale., nekdanja direktorica muzeja, je dejala, da vrnitev bobna odpira pot za vračanje še več predmetov.

Sam proces vračanja artefakta ni bil spet tako tekoč, francoski predsednik Emmanuel Macron je že leta 2021 obljubil, da bo boben vrnil, a se je na odobritev čakalo še štiri leta. Ker se zahteve nekdanjih kolonij po vračanju svojih del povečujejo, je francoski senat 29. januarja sprejel okvirni zakon, katerega cilj je olajšati odstranitev ukradenih artefaktov iz francoskih muzejskih zbirk.