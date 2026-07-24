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    Svet

    Francija in Španija v plamenih: tisoči evakuiranih, gasilci na robu zmogljivosti

    Več kot 30.000 ljudi je moralo zapustiti domove, Francija je zaprosila za pomoč Evropske unije, Španija pa je v okolici Madrida razglasila izredne razmere.
    V bližini Bordeauxa sta med gašenjem drugega požara umrla dva gasilca, na Siciliji pa je med intervencijo življenje izgubil še italijanski gasilec. FOTO: Handout AFP
    Galerija
    V bližini Bordeauxa sta med gašenjem drugega požara umrla dva gasilca, na Siciliji pa je med intervencijo življenje izgubil še italijanski gasilec. FOTO: Handout AFP
    R. I.
    24. 7. 2026 | 07:29
    24. 7. 2026 | 08:39
    5:57
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    Obsežni gozdni požari, ki jih še krepijo visoke temperature, huda suša in močan veter, so zajeli dele Francije in Španije ter povzročili množične evakuacije prebivalcev in turistov, poroča Guardian. Požarna sezona se je v številnih delih Evrope razvila hitreje in intenzivneje od dolgoletnega povprečja, kar potrjujejo tudi podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS).

    Najobsežnejši požar v Franciji je izbruhnil v departmaju Gironde na atlantski obali, zahodno od Bordeauxa. Ogenj je v dobrem dnevu zajel več kot 3700 hektarov borovega gozda v bližini zaliva Arcachon, enega najbolj obiskanih turističnih območij v državi. Zaradi požara je bilo od srede evakuiranih več kot 20.000 ljudi, večinoma gostov kampov in počitniških nastanitev.

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    Več sto gasilcev se še vedno bori s plameni v Španiji

    Na območju je posredovalo okoli 800 gasilcev ob podpori gasilskih letal in helikopterjev. Kljub obsežnim prizadevanjem jim požara več dni ni uspelo stabilizirati. Regionalni poveljnik gasilcev Marc Vermeulen je opozoril, da se požar zaradi vetra obnaša nepredvidljivo, zato so morali gasilci marsikje braniti posamezne stanovanjske objekte.

    Požarna sezona se je v številnih delih Evrope razvila hitreje in intenzivneje od dolgoletnega povprečja. FOTO: Olivier Morin/AFP
    Požarna sezona se je v številnih delih Evrope razvila hitreje in intenzivneje od dolgoletnega povprečja. FOTO: Olivier Morin/AFP

    Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaradi razsežnosti požarov aktiviral evropski mehanizem civilne zaščite. Evropska komisija je Franciji napotila dodatna gasilska letala za gašenje iz zraka.

    Španija razglasila izredne razmere

    Tudi v Španiji se razmere zaostrujejo. Vlada je v regiji Madrid in provinci Ávila razglasila izredne razmere, potem ko je več požarov ušlo izpod nadzora, poroča AFP. Evakuirali so približno 10.000 ljudi, v gašenje pa so poleg gasilcev vključili tudi vojaško enoto za ukrepanje ob naravnih nesrečah.

    Največji letošnji španski požar je izbruhnil v provinci Guadalajara severno od Madrida, kjer je ogenj zajel več deset tisoč hektarov površin. Čeprav oblasti poročajo o postopni stabilizaciji razmer, visoke temperature in veter še naprej otežujejo delo gasilcev.

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    Požar v španski Almerii: med 13 smrtnimi žrtvami 12 tujih državljanov

    Po podatkih EFFIS je letos v Španiji zgorelo že približno 125.000 hektarov površin. Število požarov je preseglo lansko raven v istem obdobju, sezona pa se uvršča med najzahtevnejše v zadnjih letih.

    Ogenj je v dobrem dnevu zajel več kot 3700 hektarov borovega gozda v bližini zaliva Arcachon, enega najbolj obiskanih turističnih območij v državi. FOTO: Olivier Morin/AFP
    Ogenj je v dobrem dnevu zajel več kot 3700 hektarov borovega gozda v bližini zaliva Arcachon, enega najbolj obiskanih turističnih območij v državi. FOTO: Olivier Morin/AFP

    Požarno ogroženost dodatno stopnjuje izjemno vroče vreme. V kraju Cieza v pokrajini Murcia so izmerili 44,7 stopinje Celzija, več španskih mest pa je preseglo julijske temperaturne rekorde.

    Obenem skoraj štiri petine površine Sredozemskega morja zajema izrazit morski vročinski val. Po podatkih sistema Mediterranean Monitoring System so temperature morja ponekod tudi do pet stopinj Celzija višje od povprečja v obdobju 1991–2020. Čeprav meteorološke napovedi nakazujejo postopno umirjanje razmer v zahodnem delu Sredozemlja, bodo izredno visoke temperature med Sardinijo in Grčijo vztrajale tudi v prihodnjih dneh.

    Rekordna požarna sezona v Evropi

    Podatki evropskega sistema EFFIS kažejo, da je do druge polovice julija letos v Evropski uniji zgorelo približno dvakrat več površin, kot znaša dolgoletno povprečje za ta del leta, poroča BBC. Francija beleži rekordno pogorelo površino, Francija in Španija pa tudi rekordno število požarov.

    Največji letošnji španski požar je izbruhnil v provinci Guadalajara severno od Madrida, kjer je ogenj zajel več deset tisoč hektarov površin. FOTO: Julien De Rosa/AFP
    Največji letošnji španski požar je izbruhnil v provinci Guadalajara severno od Madrida, kjer je ogenj zajel več deset tisoč hektarov površin. FOTO: Julien De Rosa/AFP

    V Franciji je bilo od začetka leta več kot 12.500 gozdnih požarov. Ogenj je pred kratkim prizadel tudi gozd Fontainebleau južno od Pariza, kar kaže, da se območja povečane požarne ogroženosti širijo tudi proti severu države.

    Požari so zahtevali tudi človeške žrtve. V bližini Bordeauxa sta med gašenjem drugega požara umrla dva gasilca, na Siciliji pa je med intervencijo življenje izgubil še italijanski gasilec.

    Po ocenah raziskovalcev postajajo razmere vse bolj skladne s projekcijami podnebnih sprememb. Višje temperature in pogostejše suše povečujejo količino suhe vegetacije, ki predstavlja gorivo za hitro širjenje požarov.

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    V pariški regiji gori 800 hektarov gozda, na pomoč poslali gasilska letala

    Profesor gozdarstva Víctor Resco de Dios z Univerze v Lleidi opozarja, da Evropa vstopa v obdobje, ko scenariji iz Kalifornije ali Avstralije niso več zgolj hipotetični. Po njegovem mnenju v prihodnje ni mogoče izključiti požarov oziroma požarnih kompleksov, ki bi zajeli več sto tisoč ali celo milijon hektarov površin.

    Čeprav meteorološke napovedi nakazujejo postopno umirjanje razmer v zahodnem delu Sredozemlja, bodo izredno visoke temperature med Sardinijo in Grčijo vztrajale tudi v prihodnjih dneh. FOTO: Julien De Rosa/AFP
    Čeprav meteorološke napovedi nakazujejo postopno umirjanje razmer v zahodnem delu Sredozemlja, bodo izredno visoke temperature med Sardinijo in Grčijo vztrajale tudi v prihodnjih dneh. FOTO: Julien De Rosa/AFP

    Nedavne analize kažejo tudi, da so podnebne spremembe pomembno povečale verjetnost izjemne suše v Evropi. V zahodnem delu celine so takšne razmere približno petkrat verjetnejše kot brez vpliva segrevanja ozračja, v vzhodni Evropi pa celo enajstkrat.

    Poleg neposredne škode zaradi požarov vročinski valovi povzročajo tudi občutne gospodarske posledice. Ocenjuje se, da je junijska vročina evropskim pridelovalcem žita povzročila približno dve milijardi evrov izpada prihodkov zaradi zmanjšanega pridelka.

    Letošnje poletje tako znova potrjuje ugotovitve klimatologov, da se Evropa kot najhitreje segrevajoča se celina sooča z vse pogostejšimi in intenzivnejšimi ekstremnimi vremenskimi dogodki. Gozdni požari, ki so bili nekoč značilni predvsem za sredozemski jug, postajajo vse pomembnejše tveganje tudi v širšem delu evropske celine.

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