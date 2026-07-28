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    Zaradi izjemne intenzivnosti požara je nastal redek pirokumulonimbusni oblak

    Po dveh zaporednih nočeh brez večjega širjenja požara se razmere sicer nekoliko umirjajo, vendar ogenj še ni dokončno omejen.
    Zaradi napovedane vročine in lažjega izvajanja intervencij so francoske oblasti preventivno evakuirale približno 4000 ljudi iz kampov, turističnih naselij in počitniških vasi. FOTO: Maximilien Lamy/AFP
    Galerija
    Zaradi napovedane vročine in lažjega izvajanja intervencij so francoske oblasti preventivno evakuirale približno 4000 ljudi iz kampov, turističnih naselij in počitniških vasi. FOTO: Maximilien Lamy/AFP
    R. I.
    28. 7. 2026 | 13:09
    28. 7. 2026 | 14:25
    5:05
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    Francija in Španija se soočata z eno najhujših sezon gozdnih požarov v zadnjih letih. Obsežni požari so doslej opustošili več kot 119.000 hektarov gozdov in drugih površin, povzročili evakuacijo več kot 300.000 ljudi ter uničili na stotine domov.

    Kljub določenemu napredku pri omejevanju največjih požarov oblasti opozarjajo, da prihajajoči vročinski val predstavlja novo resno nevarnost, saj bo otežil gašenje in povečal tveganje za nastanek novih požarov.

    Najobsežnejši požar v Franciji divja v departmaju Gironde na jugozahodu države, v bližini Bordeauxa. V nekaj dneh je ogenj uničil več kot 42.000 hektarov gozdov in naravnih površin ter približno 240 stanovanjskih hiš, zaradi česar je moralo območje zapustiti okoli 220.000 prebivalcev in turistov.

    Tiskovni predstavnik francoske gasilske zveze Eric Brocardi je gašenje požara pri Bordeauxu na novinarski konferenci označil za boj Davida proti Goljatu. Dodal je, da gasilci pravijo, da so sicer majhni, a da imajo dobro strategijo. Po njegovih besedah so gasilci rešili 200.000 ljudi.

    Predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso je sporočila, da se razmere postopoma izboljšujejo in da oblasti že pripravljajo načrte za varno vrnitev prebivalcev v nekatere občine. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    Predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso je sporočila, da se razmere postopoma izboljšujejo in da oblasti že pripravljajo načrte za varno vrnitev prebivalcev v nekatere občine. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

    Zaradi izjemne intenzivnosti požara je nastal redek pirokumulonimbusni oblak, ki nastane zaradi velike količine toplote in lahko povzroči tudi strele ter dodatno širjenje ognja. Francoski predsednik Emmanuel Macron je med obiskom kriznega centra v Bordeauxu opozoril, da bodo prihodnji tedni zahtevni in da bo treba vztrajati pri gašenju ter zaščiti prebivalstva.

    Pri tem je potrdil, da je požar v sosednjem departmaju Landes, kjer je bilo evakuiranih več kot 30.000 ljudi, pod nadzorom, vendar ostaja nevaren.

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    V Španiji in Franciji divjajo požari, mesto skoraj izbrisalo z zemljevida

    Po dveh zaporednih nočeh brez večjega širjenja požara se razmere sicer nekoliko umirjajo, vendar ogenj še ni dokončno omejen. Gasilci poskušajo izkoristiti ugodnejše vremenske razmere, preden območje zajame nov vročinski val, ki bo temperature dvignil do 39 stopinj Celzija, ob napovedi, da padavin vsaj do konca tedna ne bo.

    Kljub določenemu napredku pri omejevanju največjih požarov oblasti opozarjajo, da prihajajoči vročinski val predstavlja novo resno nevarnost, saj bo otežil gašenje in povečal tveganje za nastanek novih požarov. FOTO: Maximilien Lamy/AFP
    Kljub določenemu napredku pri omejevanju največjih požarov oblasti opozarjajo, da prihajajoči vročinski val predstavlja novo resno nevarnost, saj bo otežil gašenje in povečal tveganje za nastanek novih požarov. FOTO: Maximilien Lamy/AFP

    Zaradi napovedane vročine in lažjega izvajanja intervencij so francoske oblasti preventivno evakuirale približno 4000 ljudi iz kampov, turističnih naselij in počitniških vasi v kraju Lacanau ob atlantski obali. Za zdaj dodatne evakuacije niso predvidene, vendar pristojni razmere pozorno spremljajo.

    Podobno zahtevne razmere vladajo tudi v Španiji, kjer požari pustošijo predvsem v osrednjem in vzhodnem delu države ter v okolici Madrida in Valencie. Ogenj je tam doslej prizadel približno 77.000 hektarov površin, kar je skoraj toliko kot površina New Yorka.

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    Samo v okolici Bordeauxa evakuirali okoli 200.000 ljudi, Madrid v dimu

    Španska državna meteorološka agencija Aemet je napovedala začetek že četrtega letošnjega vročinskega vala, ki naj bi trajal najmanj do nedelje. Pričakovane visoke temperature bodo po ocenah strokovnjakov dodatno povečale nevarnost novih požarov in otežile gašenje obstoječih.

    Tudi španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je napredek gasilcev ocenil kot razmeroma pozitiven, pri tem pa poudaril, da ostaja previdnost nujna. FOTO: Jose Jordan/AFP
    Tudi španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je napredek gasilcev ocenil kot razmeroma pozitiven, pri tem pa poudaril, da ostaja previdnost nujna. FOTO: Jose Jordan/AFP

    Španski predsednik vlade Pedro Sánchez je opozoril, da državo čakajo težki in zahtevni dnevi, vendar ocenil, da se pri obvladovanju požarov že kažejo prvi znaki napredka. Dejal je, da oblasti začenjajo videti »luč na koncu predora«, vendar bodo vse razpoložljive zmogljivosti ostale na terenu, dokler ne bo pogašen še zadnji požar.

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    Več sto gasilcev se še vedno bori s plameni v Španiji

    Pri tem je poudaril, da vse pogostejši in intenzivnejši požari jasno kažejo na nujnost prilagajanja podnebnim spremembam. Po njegovih besedah se podnebna kriza iz leta v leto poglablja, zato morajo vse ravni oblasti sodelovati pri izvajanju ukrepov za zmanjševanje tveganj. Opozoril je tudi, da zanikanje podnebnih sprememb in ignoriranje znanstvenih opozoril družbo puščata bistveno bolj ranljivo za podobne naravne nesreče.

    Gasilci poskušajo izkoristiti ugodnejše vremenske razmere, preden območje zajame nov vročinski val. FOTO: AFP
    Gasilci poskušajo izkoristiti ugodnejše vremenske razmere, preden območje zajame nov vročinski val. FOTO: AFP

    Požari so v Španiji povzročili obsežne evakuacije. Iz območij v okolici Madrida, Ávile in Toleda je bilo evakuiranih več kot 63.000 ljudi, skoraj 28.000 prebivalcem pa so oblasti odredile, naj zaradi nevarnosti ostanejo v svojih domovih. Požar v bližini Valencie je povzročil še dodatno evakuacijo več kot 15.000 ljudi.

    Predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso je sporočila, da se razmere postopoma izboljšujejo in da oblasti že pripravljajo načrte za varno vrnitev prebivalcev v nekatere občine, vendar požar še vedno ni pod popolnim nadzorom. Tudi španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je napredek gasilcev ocenil kot razmeroma pozitiven, a je pri tem poudaril, da ostaja previdnost nujna.

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