Požari v Franciji in Španiji še naprej divjajo, ogroženih več sto tisoč ljudi

Čeprav so bile razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, minulo noč razmeroma stabilne, ostajajo zelo resne, poroča STA.

Gasilci nadaljujejo z obsežnimi intervencijami, medtem ko vremenoslovci za torek napovedujejo nov vročinski val s temperaturami do 40 stopinj Celzija, ki bi lahko dodatno otežil gašenje. Zaradi požarov v Girondi in drugih delih države je francoski predsednik Emmanuel Macron za ponedeljek sklical krizni sestanek vlade.

Največji francoski požar, ki je izbruhnil v sredo v kraju Saumos zahodno od Bordeauxa, se je približal metropolitanskemu območju mesta. Ogenj je bil v nedeljo oddaljen približno 15 kilometrov od širšega območja Bordeauxa, vendar župan Thomas Cazenave poudarja, da za zdaj evakuacija mesta ni predvidena. Ob tem je zagotovil, da so oblasti pripravljene na vse možne scenarije.

Pri gašenju sodelujejo tudi letala za odmetavanje vode in zaviralcev gorenja. Doslej je bilo v intervencijah poškodovanih 84 gasilcev, deset jih je bilo prepeljanih na zdravljenje. FOTO: Cesar Manso/AFP

Požar se zaradi vetra širi nepredvidljivo, zato so oblasti preventivno evakuirale številne okoliške kraje. Skupno je bilo od začetka požara evakuiranih več kot 220.000 ljudi, kar predstavlja eno največjih evakuacij zaradi naravne nesreče v zgodovini Francije.

Na območju Gironde je trenutno razporejenih približno 2.500 gasilcev, 1.500 pripadnikov vojske, okoli 1.200 policistov ter več sto prostovoljcev, poroča BBC. Pri gašenju sodelujejo tudi letala za odmetavanje vode in zaviralcev gorenja. Doslej je bilo v intervencijah poškodovanih 84 gasilcev, deset jih je bilo prepeljanih na zdravljenje.

Poleg Gironde se gasilci spopadajo še z več požari v drugih delih države. V departmaju Landes je ogenj zajel približno 3.600 hektarjev površin, požari pa divjajo tudi v pokrajini Var, departmaju Hautes-Alpes in na Korziki.

Španija se sooča z obsežnimi požari

Z obsežnimi požari se spopada tudi Španija. V osrednji pokrajini Ávila so gasilci uspeli nekoliko izboljšati razmere, vendar oblasti opozarjajo, da nevarnost še ni minila. Tamkajšnji požar je po navedbah španske ministrice za ekološki prehod Terese Ribera največji v novejši zgodovini države.

V osrednji pokrajini Ávila so gasilci uspeli nekoliko izboljšati razmere, vendar oblasti opozarjajo, da nevarnost še ni minila. FOTO: Ana Beltran/Reuters

Medtem na vzhodu države v bližini Valencie divja nov požar, zaradi katerega je bilo evakuiranih približno 15.000 ljudi, poroča The Guardian. Ogenj je po ocenah regionalnih oblasti presegel zmogljivosti neposrednega gašenja, njegovo širjenje pa otežujejo neugodne vremenske razmere. V požarih je življenje izgubila najmanj ena oseba.

V zadnjih dneh je bilo po Španiji zaradi požarov evakuiranih več kot 100.000 ljudi, skupno pa je ogenj prizadel okoli 77.000 hektarjev površin.

Podnebne razmere povečujejo požarno ogroženost

Požari v Franciji in Španiji so del širšega vala požarov, ki je v zadnjih tednih prizadel več evropskih držav. Dolgotrajne sušne razmere, zaporedni vročinski valovi in močan veter ustvarjajo izjemno ugodne pogoje za hitro širjenje ognja.

Požari v Franciji in Španiji so del širšega vala požarov, ki je v zadnjih tednih prizadel več evropskih držav. FOTO: Romain Perrocheau/AFP

Francoski predsednik je napovedal, da bo država prizadetim območjem nudila pomoč tako dolgo, kot bo potrebno. Španski premier Pedro Sánchez pa je ob obisku prizadetih območij opozoril, da se Iberski polotok vse izraziteje sooča s posledicami podnebne krize, zaradi česar je pozval k širšemu družbenemu dogovoru o prilagajanju podnebnim spremembam.

Po ocenah evropskih institucij bi lahko letošnja sezona gozdnih požarov presegla dosedanje rekorde, saj se je začela občutno prej kot običajno, obeti pa zaradi napovedanih novih vročinskih valov ostajajo neugodni.