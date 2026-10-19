Francija uvaja policijsko uro in razmišlja o izrednih razmerah

Francoske oblasti so danes uvedle policijsko uro in prepoved demonstracij v delih Pariza, potem ko so prestolnico in več drugih mest v Franciji v soboto pretresli množični protesti proti draginji, ki jih je pospremilo nasilje in vandalizem.

Delna policijska ura bo od nocoj od 23. ure do torka do 6. ure zjutraj veljala za več okrožij v Parizu, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija. Ponekod bo do torka zjutraj veljala tudi prepoved javnega zbiranja in demonstracij, med drugim v soseski Les Halles v središču Pariza in v okolici Trga republike, enega osrednjih trgov v mestu, kjer se je danes popoldan znova zbrala manjša skupina demonstrantov.

Ariel Weil, vodja administrativne enote Pariz-Center, ki združuje prva štiri okrožja v središču francoske prestolnice, je podprl uvedbo policijske ure. Dodal je, da ne nasprotuje niti posredovanju vojske, če bi s tem preprečili plenjenje in ropanje.

Policijsko uro v različnih oblikah in obsegu uvaja tudi več drugih mest v Franciji, poročata francoska spletna portala BFMTV in TF1.

Prepovedane so tudi demonstracije in javna zborovanja. FOTO: Kiran Ridley/Afp

V središču Nice ob Azurni obali bo do konca tega tedna veljala prepoved zbiranja mladoletnih oseb v nočnem času od 21. ure dalje. »Da bi zaščitili prebivalce Nice, od danes zvečer od 21. ure uvajamo policijsko uro za mladoletnike,« je na omrežju X sporočil župan Eric Ciotti.

Policijsko uro za mladoletne osebe bodo uvedli tudi v Lillu in treh drugih manjših mestih na severu države - Wattignies, Douai in Denain. Za zdaj bo veljala danes ponoči in v noči na sredo, in sicer od 20. ure do 6. ure zjutraj.

Omejitev zbiranja v nočnem času

Splošna omejitev zbiranja v nočnem času, od 21. ure do 6. ure zjutraj v torek, bo veljala tudi v središču Lyona, četrtega največjega francoskega mesta na jugovzhodu države. Prepovedane so tudi demonstracije in javna zborovanja. Podobno prepoved so danes uvedli tudi v Marseillu.

Ukrepi sledijo napovedi premierja Sebastiena Lecornuja, ki je danes po kriznem sestanku vlade glede nasilnih protestov dejal, da je več mest dobilo pooblastila za uvedbo delne policijske ure. Vlada je po njegovih besedah »absolutno odločena«, da bo vzpostavila javni red in mir, in bo po potrebi razglasila tudi izredne razmere.

Premierja Sebastiena Lecornuja je danes po kriznem sestanku vlade glede nasilnih protestov dejal, da je več mest dobilo pooblastila za uvedbo delne policijske ure. FOTO: Kiran Ridley/Afp

Gibanje rumenih jopičev, ki je minuli konec tedna organiziralo množične proteste proti visokim življenjskim stroškom, ob robu katerih je izbruhnilo nasilje, pa je danes napovedalo drugi val demonstracij za prihajajočo soboto.