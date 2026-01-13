  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Francija je začela novačenje mladih za služenje prostovoljnega vojaškega roka

    V prvem letu programa pričakujejo približno 3000 prostovoljcev, število pa naj bi se postopoma povečalo na 10.000 na leto do leta 2030.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters
    STA
    13. 1. 2026 | 09:05
    13. 1. 2026 | 09:21
    2:48
    A+A-

    Francija je začela novačenje mladih za nov desetmesečni program prostovoljnega služenja vojaškega roka, je v ponedeljek sporočila francoska vojska. V prvem letu programa pričakujejo približno 3000 prostovoljcev, število pa naj bi se postopoma povečalo na 10.000 na leto do leta 2030 in na več kot 40.000 do leta 2035.

    Program je novembra predstavil francoski predsednik Emmanuel Macron. Namenjen je francoskim državljanom, starim od 18 do 25 let, udeležencem pa prinaša mesečno plačilo v višini 800 evrov. Prvi prostovoljci bodo služenje začeli septembra letos.

    Napotitve v tujino niso predvidene

    Po enomesečnem osnovnem usposabljanju bodo udeleženci nadaljnjih devet mesecev razporejeni v vojaške enote, kjer bodo opravljali enake naloge kot poklicni pripadniki oboroženih sil. Napotitve v tujino niso predvidene, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

    Načelnik generalštaba francoskih oboroženih sil Fabien Mandon je poudaril, da je program namenjen mladim, ki želijo »prispevati k sposobnosti naroda, da se upre v negotovem varnostnem okolju«, navaja Reuters.

    Prostovoljci se lahko prijavijo v kopenske sile, letalstvo ali mornarico. Opravljali bodo širok nabor nalog – od pomoči ob naravnih nesrečah do sodelovanja pri protiterorističnih dejavnostih. Usposabljanje bo zajemalo različne profile, med drugim upravljavce dronov, kuharje, mehanike, električarje in zdravstveno osebje.

    Francoska vojska ima tudi regiment za kibernetsko obrambo. Na fotografiji pripadniki regimenta med letošnjo uradno predstavitvijo v Parizu. FOTO: Thomas Samson/AFP
    Francoska vojska ima tudi regiment za kibernetsko obrambo. Na fotografiji pripadniki regimenta med letošnjo uradno predstavitvijo v Parizu. FOTO: Thomas Samson/AFP

    Po koncu programa se bodo udeleženci lahko vrnili v civilno življenje, postali rezervisti ali nadaljevali kariero v oboroženih silah. Po besedah obrambne ministrice Catherine Vautrin to odraža »dolgoročni razvoj vojske proti hibridnemu modelu«.

    Program bo Francijo letos stal približno 150 milijonov evrov, med letoma 2026 in 2030 pa dodatnih 2,3 milijarde evrov. Francija je obvezno služenje vojaškega roka odpravila leta 1996. Njene oborožene sile danes štejejo okoli 200.000 vojakov, podpira pa jih še približno 47.000 rezervistov.

    Novice  |  Svet
    Ruska grožnja

    V Franciji uvajajo prostovoljno služenje vojaškega roka

    Vse več držav po Evropi se sicer odloča za uvedbo različnih oblik služenja vojaškega roka, medtem ko številni politiki svarijo pred ruskimi grožnjami.
    27. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Marja-Liisa Völlers, zvezna poslanka SPD

    Vzpostavitev obrambe pred brezpilotniki bo zahtevala čas

    Proti brezpilotnim letalnikom so uspešnejše metode boja, ki ne vključujejo sestrelitve.
    Barbara Zimic 15. 10. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nataša Pirc Musar

    Pirc Musar: Ni dobro, da imamo enega policaja na zahodu in drugega na vzhodu

    OZN je v krizi, pred tem si ne smemo zatiskati oči, pred govorom v New Yorku pravi predsednica države.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    vojaški rokFrancijavojskaEU

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Evropske filmske nagrade

    Slovenski film v pričakovanju evropskih oskarjev

    Prvič v zgodovini so za evropske filmske nagrade, ki jih bodo podelili konec tedna v Berlinu, nominirani trije slovenski filmi, od tega dva v dveh kategorijah.
    Nina Gostiša 13. 1. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela kot barva leta 2026: zakaj je po besedah arhitektke razburila javnost

    Pantone je za barvo leta 2026 izbral Cloud Dancer. Arhitektka Tjaša Justin razloži pomen izbora in kako toplo belo uporabiti v interierjih.
    Nina Štajner 13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
