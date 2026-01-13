Francija je začela novačenje mladih za služenje prostovoljnega vojaškega roka

Francija je začela novačenje mladih za nov desetmesečni program prostovoljnega služenja vojaškega roka, je v ponedeljek sporočila francoska vojska. V prvem letu programa pričakujejo približno 3000 prostovoljcev, število pa naj bi se postopoma povečalo na 10.000 na leto do leta 2030 in na več kot 40.000 do leta 2035.

Program je novembra predstavil francoski predsednik Emmanuel Macron. Namenjen je francoskim državljanom, starim od 18 do 25 let, udeležencem pa prinaša mesečno plačilo v višini 800 evrov. Prvi prostovoljci bodo služenje začeli septembra letos.

Napotitve v tujino niso predvidene

Po enomesečnem osnovnem usposabljanju bodo udeleženci nadaljnjih devet mesecev razporejeni v vojaške enote, kjer bodo opravljali enake naloge kot poklicni pripadniki oboroženih sil. Napotitve v tujino niso predvidene, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Načelnik generalštaba francoskih oboroženih sil Fabien Mandon je poudaril, da je program namenjen mladim, ki želijo »prispevati k sposobnosti naroda, da se upre v negotovem varnostnem okolju«, navaja Reuters.

Prostovoljci se lahko prijavijo v kopenske sile, letalstvo ali mornarico. Opravljali bodo širok nabor nalog – od pomoči ob naravnih nesrečah do sodelovanja pri protiterorističnih dejavnostih. Usposabljanje bo zajemalo različne profile, med drugim upravljavce dronov, kuharje, mehanike, električarje in zdravstveno osebje.

Francoska vojska ima tudi regiment za kibernetsko obrambo. Na fotografiji pripadniki regimenta med letošnjo uradno predstavitvijo v Parizu. FOTO: Thomas Samson/AFP

Po koncu programa se bodo udeleženci lahko vrnili v civilno življenje, postali rezervisti ali nadaljevali kariero v oboroženih silah. Po besedah obrambne ministrice Catherine Vautrin to odraža »dolgoročni razvoj vojske proti hibridnemu modelu«.

Program bo Francijo letos stal približno 150 milijonov evrov, med letoma 2026 in 2030 pa dodatnih 2,3 milijarde evrov. Francija je obvezno služenje vojaškega roka odpravila leta 1996. Njene oborožene sile danes štejejo okoli 200.000 vojakov, podpira pa jih še približno 47.000 rezervistov.