V Franciji se je v treh tednih utopilo 131 ljudi

Francoska ministrica za šport Marina Ferracci je sporočila, da je od 19. junija, ko je vročinski val zajel Evropo in močno dvignil temperature, v državi zaradi utopitev umrlo 131 ljudi. Prejšnji teden pa je francoska ministrica za zdravje Stephanie Rist povedala, da je bilo v Franciji med junijskim vročinskim valom zabeleženih 2.025 presežnih smrti, pri čemer je posebej izpostavila porast števila umrlih med osebami, starejšimi od 45 let.

Ministrica za šport in mladino Ferraccijeva je število žrtev označila za skrb vzbujajoče ter opozorila na povezavo med zgodnjim poletnim vročinskim valom in množičnim obiskovanjem morja, rek, jezer in drugih kopalnih območij. Hitro povečanje števila utopitev je sovpadlo z izjemno visokimi temperaturami, zaradi katerih so številni ljudje osvežitev iskali tudi v nenadzorovanih ali za kopanje neprimernih vodah.

Znak za prepovedano kopanje. FOTO: Fred Tanneau/AFP

»V zadnjih dneh smo zaznali zmanjšanje števila primerov, zato je jasno, da je bilo povečanje povezano tudi z vrhuncem vročine, ko so ljudje iskali osvežitev,« je dejala Ferraccijeva. Francoske oblasti opozarjajo predvsem na nevarnost kopanja v rekah, jezerih, kanalih in gramoznicah, kjer ni reševalcev, vodni tokovi in nenadne spremembe globine pa kopalcem pogosto niso poznani.

Po podatkih francoske agencije za javno zdravje so utopitve eden najpomembnejših vzrokov smrti zaradi vsakdanjih nesreč. Pri mlajših od 25 let so celo najpogostejši vzrok takšne smrti, vendar nesreče prizadenejo vse starostne skupine.

V Seni je že drugo leto zapored dovoljeno plavanje. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

V poletni sezoni 2025 so v Franciji zabeležili 409 smrtnih utopitev, kar je bilo 16 odstotkov več kot leto prej. Med žrtvami je bilo 57 otrok in mladostnikov.