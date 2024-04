Francija za varnejši Balkan z bataljonom strateške rezerve

V nadaljevanju preberite:

Francija, ki je v prvi polovici tega leta odgovorna za opremljanje strateških rezervnih sil z osebjem in opremo, je priskočila na pomoč mirovni misiji Euforja v Bosni in Hercegovini. Zaradi zaostrenih varnostnih razmer v BiH in nenehnega naraščanja napetosti so številni politiki iz BiH in mednarodne skupnosti pozvali k povečanju vojaške prisotnosti na eni od najbolj nevralgičnih točk Zahodnega Balkana.