Frančišek: Poslušati s srcem in na kolenih

Podobe s trga pred baziliko svetega Petra so slovesne. Jaslice so prav take kot prve, ki jih je pred 800 leti pod skalo naredil Frančišek Asiški, veliko turistov in tudi vernikov si jih ogleduje. Smreka je visoka in košata, kakor si jo je zamislil Karol Wojtyła, ko jo je s severa Evrope pripeljal v Rim in na trgu zamenjal palme in oljčna drevesa, doma v Sredozemlju. V manj kot pol stoletja se je smreka prijela, kakor da je bila tam od nekdaj. Slovesnega vzdušja si brez jaslic in božične smreke ni več mogoče predstavljati. V palačah za trgom je ozračje manj brezskrbno, nenehno se kaj dogaja, tudi v predbožičnem času.